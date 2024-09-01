德國東部2州議會選舉今舉行　極右黨氣勢盛　左翼新黨表現受矚

撰文：許懿安
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曾屬前東德的薩克森州（Saxony）及圖林根州（Freistaat Thüringen）9月1日舉行議會選舉，立場極右的另類選擇黨（AfD）有望報捷。《星期日圖片報》引述民意調查機構Insa在8月19至23日對1,000名合資格選民進行調查的結果，指AfD有望在兩州議會成為最大黨。

這場選舉在兩個抗拒聯邦政府的州份舉行，被視為2025年德國大選的前哨戰，對支持度低迷的執政聯盟來說是一場硬仗。

AfD倘取勝，這將是二戰以來，德國極右政黨首次在州議會拿下最多議席。

左翼民粹新黨「薩拉・瓦根內克特聯盟」（Sahra Wagenknecht Alliance，BSW）的得票率亦為觀察家所注視。

德國2個州2024年9月1日舉行州議會選舉，另類選擇黨（AfD）聯席主席魏德爾（Alice Weidel）以及AfD在圖林根的地方政黨領袖Bjoern Hoecke於8月31日在圖林根州（Freistaat Thüringen）拉票。（REUTERS/Karina Hessland）

民調結果顯示，AfD在薩克森州以32%的支持率，領先於立場中間偏右的基督教民主聯盟（基民盟，CDU）的30%；「薩拉・瓦根內克特聯盟」15%；執政聯盟之一的社會民主黨（社民黨，SPD）6%；執政聯盟之一的綠黨（Green）5%；執政聯盟之一的自由民主黨（自民黨，FDP）5%；但左翼黨（Die Linke）只有4%，或須離開議會。

在圖林根州，AfD在民調結果以30%的支持率領先，排第二的基民盟有21%，之後是「薩拉・瓦根內克特聯盟」（20%）。左翼黨料可獲14%的選票；社民黨6%；綠黨和自民黨或將各有3%，可能無法繼續待在議會。

德國2個位處前東德的州份2024年9月1日舉行州議會選舉，另類選擇黨（AfD）聯席主席魏德爾（Alice Weidel）8月31日現身圖林根州（Freistaat Thüringen）拉票。（REUTERS）

AfD雖難以在兩州成為執政黨，仍有足夠力量阻擋重要的法案、法官任命以及修憲等。

基民盟在薩克森州排除與選項黨合作的可能，但原則上沒排除與「薩拉・瓦根內克特聯盟」合作。

德國圖林根州（Freistaat Thüringen）2024年9月1日舉行州議會選舉，有民眾在8月31日在圖林根州城市Erfurt出席拉票活動。現場有人舉起另類選擇黨（AfD）的旗幟。（REUTERS）
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