王毅晤南非外長：持續推動全球南方聯合自強

中國外交部長王毅在會見南非外長拉莫拉時說，雙方要堅持不畏強權，在多邊場合保持密切協作，持續推動全球南方聯合自強。



中國外交部網站稱， 王毅9月1日在北京會見赴華出席2024年中非合作論壇峰會的拉莫拉。

王毅說，中南同為發展中大國和「全球南方」重要成員，雙方相互信任、相互支持，是實現發展振興的友好夥伴，也是維護國際公平正義的中堅力量。在兩國元首戰略引領下，中南關係保持發展勢頭，各領域合作惠及兩國人民。雙方堅持不畏強權、堅守正義的外交風骨，在多邊場合保持密切協作，持續鼓舞推動「全球南方」聯合自強。

2024年9月1日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席2024年中非合作論壇峰會的南非外長拉莫拉。（中國外交部網站）

根據中方新聞稿，在南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）和中國國家主席習近平戰略指引下，兩國關係定位升級為全面戰略夥伴關係。南非政府尊重中國主權，認為台灣、香港、涉疆、涉藏事務都是中國的內政，將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中國政府維護國家統一團結。南中關係超越雙邊範疇，南非高支持中方提出的系列全球倡議，願同中方緊密對接非盟《2063年議程》，加強G20、金磚等多邊框架下的溝通協調，共同促進「全球南方」國家團結合作。

2024年9月1日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席2024年中非合作論壇峰會的塞內加爾外長法勒。（中國外交部網站）

同一天，王毅也在北京與塞內加爾外長法勒會面，後者也是赴華出席中非合作論壇峰會。

王毅說，作為「全球南方」的重要力量，中塞始終堅持獨立自主，在現代化道路上攜手同行，在重大問題上相互支持，堅定維護發展中國家共同利益。中方願同塞方一道，推動中塞全面戰略合作夥伴關係與時俱進。

王毅表示，這個世界不能「富國恆富、窮國恆貧」，中方堅定支持非洲國家捍衛自身發展振興的正當權利，願攜手構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

法勒表示，在峰會期間，塞內加爾總統法耶將對中國進行國事訪問，這是他首次對非洲以外國家訪問，期待以此為契機，深化具有活力的塞中全面戰略合作夥伴關係。