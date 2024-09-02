中非合作論壇舉行前夕　與會國領袖趁機考察取經？

9月4日至6日，2024年中非合作論壇峰會將在北京舉行。這是繼2018年中非合作論壇北京峰會後中非領導人再次在中國相聚，也是中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。多國總統已陸續抵達中國。



據央視報道，這兩天抵京的非洲國家領導人包括：贊比亞（Zambia）總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）、南蘇丹（South Sudan）總統基爾（Salva Kiir）、厄立特里亞（Eritrea）總統伊薩亞斯（Isaias Afwerki）、尼日利亞（Nigeria）總統提努布（Bola Tinubu）、科摩羅（Comoros）總統阿阿扎利（Azali Assoumani）、馬里過渡總統戈伊塔（Assimi Goïta）、畿內亞（Guinea）總統敦布亞（Mamady Doumbouya）、多哥（Togo）總統福雷（Faure Gnassingbé）、加蓬（Gabon）過渡總統恩圭馬（Brice Oligui Nguema）等。

在參加峰會之前，多位先期抵達的非洲客人分別前往中國不同省份。最近，重慶、山東、湖南、上海的省級黨政「一把手」會見了非洲客人：

2024年8月28日，中非總統圖瓦德拉抵達北京，出席2024年中非合作論壇峰會。（新華社）

8月29日，重慶市委書記袁家軍、市長胡衡華會見了中非共和國總統圖瓦德拉一行。

8月30日，山東省委書記林武會見了圖瓦德拉一行。

8月31日，湖南省委書記沈曉明會見了津巴布韋總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）一行。

9月1日，上海市市長龔正會見了莫桑比克總統紐西（Filipe Nyusi）一行。

其中，中非共和國總統圖瓦德拉是在8月28日先期抵達北京的。之後，他先後前往重慶、山東。津巴布韋總統姆南加古瓦訪華行程的第一站是深圳。隨後，他前往長沙、南京等地，9月2日抵達北京。

2024年9月2日南非總統拉馬福薩抵達北京，出席2024年中非合作論壇峰會。（新華社）

非洲客人選擇的地點各有深意。

比如，圖瓦德拉在接受媒體採訪時說，訪問重慶並非一個隨機的選擇，首先因為雙方都有相似的地理特點，重慶是內陸城市，而中非共和國也是一個內陸國家。「重慶通過水、陸、空等不同形式的交通工具，很好地實現了城市面向世界的對外開放。」他還提到，重慶在各個領域都取得了很好的發展，同時也很好地保護了生態環境，「這對我們來說都很值得借鑑」。

莫桑比克總統紐西選擇上海作為來華第一站，則是因為「上海是一座現代化、充滿熱情的城市，也是中國共產黨的誕生地」。

弘揚傳統友誼、開展務實合作是多位省級黨政「一把手」與非洲客人會見的重要內容。

2024年9月1日科摩羅（Comoros）總統阿阿扎利（Azali Assoumani）抵達北京，出席2024年中非合作論壇峰會。（新華社）

中國是最大的發展中國家，非洲是發展中國家最集中的大陸。相似的歷史遭遇、共同的歷史使命讓中國與非洲緊緊相連。在8月29日的會見中，重慶市委書記袁家軍說，「中國和非洲友誼源遠流長，是發展振興道路上的好夥伴，是現代化道路上的同行者。」

筆者注意到，各省份在與非洲國家合作方面，也聚焦了地方特色。中非共和國擁有豐富的木材、礦產資源。山東省委書記林武表示，希望雙方「深化農業、木材加工、礦產開發、基礎設施建設等領域經貿合作」。

莫桑比克擁有非洲著名的現代化港口馬普托港。上海市市長龔正表示，「願加強港口建設、港航服務等方面合作，為中非搭建互聯互通的紐帶」。

本文轉載自微博公眾號政知見；撰文：餘暉

