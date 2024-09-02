人質之死或加快停火談判？拜登圖推終極協議　 制止以哈討價還價

以色列9月1日稱在加沙發現6名人質屍體，不僅國內民情激憤，作為以色列盟友的美國亦承受壓力，尋求在談判桌上加快動作。美媒9月1日說，拜登政府想祭出一個「終極協議」，促使以色列及哈馬斯做最終決定，不想他們繼續討價還價。



美媒Axios在9月2日引述消息人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）會在美國時間9月2日與國家安全團隊成員會面，確定推動達成協議的最終策略。

根據白宮的日程表，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與拜登一起與美國人質協議談判小組舉行會議。

《華盛頓郵報》9月1日稱，美國打算推出一個協議，讓談判有關方面「要就要，不要就拉倒」。

美國一直在與埃及和卡達討論這個「要就要，不要就拉倒」的協議框架。協議計劃在未來幾週內向雙方提出——如他們不接受，一位不願透露姓名的高級政府官員表示，這標誌着美國主導的談判的結束。

這名官員說，大家不能繼續這樣談下去，這過程來到某個時刻做決定。

▼6名被發現死亡的人質中，包括以色列裔美國人赫什（Hersh Goldberg- Polin）。巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）4月27日發布的新影片中，赫什亦有出現。

拜登8月31日表示加沙停火談判參與各方已「原則上同意」協議內容，談判「已接近達成」。他對談判進展持「樂觀態度」，並指各方仍在持續會晤。

以軍撤留問題是這一輪談判的棘手問題之一。哈馬斯堅持以軍在停火後須撤離「費城走廊」（Philadelphi corridor），但內塔尼亞胡政府在這個問題再進一步，指以軍必須留下，也堅持在「納扎里姆走廊」（Netzarim Corridor）繼續駐軍。以方稱這是為防哈馬斯再通過埃及，將武器運進加沙，以及阻止哈馬斯武裝分子返回加沙北部地區

哈馬斯一位高層官員曾回應說，談判「正在走向破裂」。

這一輪自8月15日開始在卡塔爾多哈啟動的談判，由埃及和卡塔爾進行調解，各方就停火、被拘人士的釋放等議題，在多哈與埃及首都開羅進行多輪討論。哈馬斯並未直接參與，而已與埃及和卡塔爾的代表進行會面，以及了解談判進展，並給予回應。