中非合作論壇峰會前　習近平晤非洲多國領袖　與4國提升夥伴關係

中非合作論壇峰會9月4日至6日在北京舉行，非洲多國領導人陸續抵達北京，中國國家主席習近平2日分別會見多哥（Togo）、剛果（金）等國領袖，中方並宣布提升與馬里、吉布提、科摩羅（Comoros）與多哥的夥伴關係。



根據中方指，習近平與馬里總統戈伊塔（Assimi Goïta）宣布，把中國與馬里的關係提升為戰略夥伴關係。中國與另一非洲國家科摩羅同樣提升為戰略夥伴關係。

中國與吉布提、多哥則會分別提升為全面戰略夥伴關係。

2024年9月2日上午，南非總統拉馬福薩前往北京天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈（新華社）

據中國外交部指，習近平9月2日上午在北京人民大會堂會見多哥總統福雷（Faure Gnassingbé），談到中方願同多哥進一步增進政治互信，拓展基礎設施、農業水利、互聯互通等領域務實合作，加深多邊協作，促進地區團結穩定。

他也會見吉布提總統蓋萊（Ismail Omar Guelleh），稱中方支持吉方履行政府間發展組織輪值主席國職責，為非洲之角乃至非洲地區的和平和發展作出新貢獻。

習近平在會見馬里總統戈伊塔時，稱中方一貫支持非洲人民自主決定前途命運，願同馬里等非洲國家相互支持，攜手走符合各自國情的現代化道路。

9月1日，非洲多國總統陸續率團乘機抵達北京（央視新聞截圖）

他又在會晤科摩羅總統阿扎利（Azali Assoumani）時，讚賞科摩羅擔任非盟輪值主席國期間發揮積極作用，指中方願同科方秉持和平共處五項原則，在非盟、阿拉伯國家聯盟、伊斯蘭合作組織框架內加強溝通協作，壯大「全球南方」新興力量，推動全球治理體系改革。

習近平也在北京人民大會堂會見剛果（金）總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi），談到2023年5月兩國關係已提升為全面戰略合作夥伴關係，中方願同剛方把握歷史機遇，加強戰略互信，加深互利合作，攜手推進中非合作，共同維護發展中國家共同利益，推動「全球南方」國家在世界大變局中謀和平、求發展。

峰會聚焦4大議題

這次中非合作論壇峰會主題為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」，習近平9月5日將出席中非合作論壇峰會開幕禮。

中國外交部副部長陳曉東8月底表示，峰會將舉行歡迎宴會、開幕禮，以治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建「一帶一路」為議題的4場高級別會議，以及第八屆中非企業家大會等相關活動，習近平主席將發表重要主旨講話，闡述關於中非共建高水平命運共同體的新理念新主張，宣布對非務實合作的新行動、新舉措。