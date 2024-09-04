土耳其正式申入BRICS　或成金磚首個北約成員國

當地時間9月3日，總部位於美國華盛頓的中東事務分析網站「觀察」（Al-Monitor）以及法媒等報道，土耳其執政黨正義與發展黨方面當天證實，土耳其已正式申請加入金磚國家。



「我們的總統已經多次表示，土耳其希望參加所有重要的平台，我們希望成為金磚國家的成員。」土耳其正義與發展黨（AKP、簡稱正發黨）發言人塞利克（Omer Celik）說：「我們在這方面的要求很明確，相關進程正在這一框架內進行。」他補充稱，該申請尚未有任何具體結果。「如果金磚國家對成員國資格有任何評估或決定，我們將與大家分享。」

總部位於美國的「中東觀察」指出，土耳其執政黨發言人的這番言論，是對彭博社此前報道的回應。法新社則稱，如果被接納，土耳其將成為金磚國家中第一個北約成員國，而金磚國家集團被視為制衡西方主導的全球秩序的一股重要力量。

此前，彭博社曾於當地時間9月2日援引知情人士報道稱，土耳其已正式申請加入金磚國家合作機制。土耳其希望在增強全球影響力的同時，繞開傳統西方盟友建立新的合作關係。

知情人士稱，土耳其這一新的外交努力反映了其在多極世界中既要履行其作為北約成員國的義務，同時又想與各方建立合作關係的願景。他們補充說，土耳其幾個月前遞交了加入金磚國家合作機制的申請，「土耳其政府認為，地緣政治的重心正在從發達經濟體轉移」。

土耳其國旗：2024年8月31日，土耳其伊斯坦堡，一批出席海軍學院畢業典禮的應屆畢業生步操，途經土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）與現任總統埃爾多安的肖像前方。（Reuters）

根據他們的說法，土耳其數十年來在申請加入歐盟方面屢屢受挫，十分沮喪。此外，土耳其因在俄烏衝突爆發後與俄羅斯方面保持密切聯繫，在一定程度上導致其與其他北約成員國產生分歧。

土耳其認為，加入金磚國家可以改善其與中國和俄羅斯的經濟合作，並成為歐盟和亞洲之間的貿易渠道。知情人士表示，土耳其希望成為俄羅斯和中亞的天然氣出口樞紐。

報道稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）當地時間8月31日在伊斯坦布爾發表講話時強調，「如果土耳其同時發展與東方和西方的關係，它就能成為一個強大和受人尊敬的國家。任何其他道路都不會給土耳其帶來好處，只會損害土耳其。」

埃爾多安在2018年於南非出席金磚國家峰會時首次表達了土耳其希望加入金磚國家的願望，但該問題後來被擱置。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan，中）在土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，右）的陪同下，2024年4月20日在土耳其伊斯坦堡會見埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry，左）。（Reuters）

2024年年初，土耳其決定將「加入金磚」列為國家重大戰略規劃。土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）6月在訪華時曾表態稱，土耳其希望加入金磚國家，這是土耳其除了加入歐盟之外的「良好替代選擇」。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫當時回應說，俄方歡迎土耳其加入金磚，該議題將被列入下一次金磚國家峰會的議程。

法媒提到，埃爾多安今年6月曾稱，他不認為加入金磚國家是對加入其他組織的替代，土耳其仍保留着歐盟候選國的身份。報道稱，自2016年土耳其反對派團體發動政變並被鎮壓後，於2005年啟動的有關該國成為歐盟成員國的談判一直未取得進展。

「中東觀察」則稱，土耳其正式提出加入金磚國家的申請之際，安卡拉方面對歐盟的不滿日益加深，並尋求實現貿易多元化，因此研究了歐盟以外的選擇。

公開資料顯示，金磚國家合作機制起步於2006年，由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成，成員國國土面積佔世界領土總面積26.46%，人口佔世界總人口41.93%。據估算截至目前，五個金磚創始成員國經濟總量約佔世界的31.5%，已超過美國領導的七國集團（G7，佔比止步於約30.7%）。

俄羅斯總統普京於2024年7月11日在俄羅斯聖彼得堡舉行的金磚國家議會論壇發表演說。（Valeriy Sharifulin/Host Photo Agency BRICS-RUSSIA2024.RU/Handout via REUTERS）

近年來，金磚國家國際影響力不斷增強。今年1月1日，隨着沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為正式成員，金磚成員國數量從5個增加到10個。

俄羅斯衛星通訊社指出，這些新成員國的加入，使得金磚國家集團擴大了在非洲、中東和波斯灣地區的影響力。總體來看，擴員後的金磚國家集團人口總數約為35億，佔世界人口的45%。擴員後，金磚國家在全球經濟中的份額上升至37%左右，超過了G7和歐盟（14.5%）。根據今年1月發布的金磚國家財富報告，金磚國家集團目前持有的可投資財富總額達到45萬億美元，目前生產了全球約44%的原油。

彭博社此前也曾報道指出，此次擴員使得金磚這一新興國家集團的發展得到提振，想要加入金磚大家庭的國家有增無減。據TV BRICS報道，俄羅斯聯邦委員會此前表示，來自世界不同地區的40個國家已準備好加入金磚國家。「今日俄羅斯」（RT）稱，委內瑞拉、泰國、塞內加爾、古巴、哈薩克斯坦、白俄羅斯、巴林和巴基斯坦等國都已經正式提交申請。

土耳其國旗：2024年8月31日，土耳其伊斯坦堡，一批人出席海軍學院的畢業典禮並揮動國旗。他們的親友是應屆畢業的海軍學員。（Reuters）

俄羅斯自今年1月1日起擔任金磚國家輪值主席國。不過，由於新加入的成員國使得金磚國家的數量增加了一倍，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）6月透露，金磚國家已經以「壓倒性多數」（overwhelming majority）投票決定，暫時停止擴員，「以便『消化』新成員國的加入」。此外，金磚國傢伙伴國的類別清單也將進行起草，以作為獲得正式成員國資格的步驟。

巴西總統盧拉（Lula da Silva）7月則表示，有關擴員的問題將在金磚國家於10月舉行的喀山峰會上討論。2024年金磚國家領導人會晤將於10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行，這將是金磚國家擴員後的首次峰會。

巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪和俄羅斯外長拉夫羅夫在2023年金磚國家峰會期間合照。（Reuters）

中國外交部發言人此前曾指出，對金磚合作的未來發展充滿信心。金磚合作機制走過18年的歷程，凝聚力日益增強，影響力持續提升，已成為國際事務當中一支積極、穩定、向善的力量。金磚國家已經擴大到10個成員國，這充分說明金磚合作擁有光明前景。金磚國家應有關國家請求作出擴員決定，符合新興市場和發展中國家的共同願望，順應世界多極化的歷史潮流，我們將攜手金磚夥伴，推動「大金磚合作」不斷取得新成果。

9月3日，針對外媒稱土耳其已遞交加入金磚國家的正式申請的有關提問，中國外交部發言人毛寧表示，金磚國家是新興市場國家和發展中國家合作的重要平台。中方願同其他金磚國家一道，繼續秉持開放、包容、合作、共贏的金磚精神，支持更多志同道合的夥伴參與金磚合作。

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