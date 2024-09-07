美國會擬立法限制中國等生物技術公司業務往來　民主黨老將：反對

一名具影響力的美國民主黨眾議員說，他將投票反對以國家安全為由，限制聯邦機構與中國藥明生物和華大基因（BGI）等生物技術公司業務往來的法案。



美國眾議院規則委員會資深成員、麻省眾議員麥戈文（Jim McGovern）9月6日向路透社表示，自己正嘗試說服同僚和他一起投反對票。

眾議院定9月9日對《生物安全法案》（The Biosecure Act）進行投票。

麥戈文指法案沒有說明企業如何被納入這項立法程序，而且他得不到為甚麼藥明生物（Wuxi Biologics）被限制的明確答案。藥明生物正在他的選區建造一座工廠。

美國民主黨聯邦眾議員麥戈文（Jim McGovern）在社交網站上傳的圖片（X@RepMcGovern）

《生物安全法案》的支持者說，這項立法是為了保護美國人的個人健康和遺傳資料，以及美國醫藥供應鏈。

麥戈文是美國國會——行政部門中國委員會的首席民主黨眾議員，也是中國侵犯人權行為的批評者。他說：「企業向中國政府提供敏感信息是一個真實且重要的問題。但歸根到底，這是一項糟糕的法案。」

《生物安全法案》是美國國會為執行脫鈎措施以及減少美國對中國和其他外國對手的總體投資而採取的一系列行動中的最新一項。 《生物安全法案》將禁止聯邦機構與任何已與被點名的生物技術公司簽訂協議或即將簽訂協議的公司簽訂合同、提供貸款或授予資助。 這既限制了向生物技術公司進行採購，也限制了資金流向使用這些技術的任何實體。

本文獲《聯合早報》授權轉載

