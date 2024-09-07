委內瑞拉動員包圍阿根廷大使館　馬杜羅政府：反對派領袖匿藏其中

當地時間9月6日深夜，阿根廷安全部部長Patricia Bullrich就當晚委內瑞拉安全部隊包圍阿根廷駐委大使館一事作出回應，表示委內瑞拉此舉違反了一切國際法。



阿根廷駐委大使館一又呼籲國際社會和所有委內瑞拉人民抵抗委政府的這一行為，並表示「所有阿根廷人都堅決反對阿根廷大使館受到任何形式的入侵」。

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當地時間9月6日晚，委內瑞拉安全部隊包圍了阿根廷駐委使館。據稱委內瑞拉反對黨多名領導人在館內。

委內瑞拉總檢察長辦公室9月2日說，法院已批准向反對派總統候選人岡薩雷斯發出逮捕令，指控他涉及陰謀和其他罪行。

2024年9月6日委內瑞拉以內有反對派領袖為由，派出情報部門人員和警察包圍阿根廷駐委大使官邸。圖為委保安部隊成員站在停放於阿根廷大使官邸的汽車旁。這是來自社交媒體流傳的影片截圖，照片是在委内瑞拉（Venezuela）首都加拉加斯（Caracas）拍攝。（Pedro Urruchurtu Noselli via X/via REUTERS）

委內瑞拉外交部7月29日宣布從阿根廷、智利、秘魯等國召回外交人員，同時要求這些國家的外交人員從委內瑞拉撤出，因為這些國家試圖不承認委內瑞拉總統選舉結果。7月31日，巴西政府接受了阿根廷政府的要求，在阿根廷駐委內瑞拉大使館關閉期間，代表阿根廷在委內瑞拉的利益。

就委內瑞拉安全部隊包圍阿根廷駐委內瑞拉大使館的行動，巴西外交部於當地時間9月7日凌晨對媒體表示，目前的重點是確保大使館內每個人的安全。

巴西外交部表示，「巴西將繼續代表阿根廷在委內瑞拉的利益。如果委內瑞拉想撤銷授權，必須等待替代國家確定後才可撤銷。與此同時，我們繼續承擔代表阿根廷在委內瑞拉利益這一責任。」

委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）7月29日宣布，現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以51.2%的得票率，在7月28日舉行的總統選舉中勝出。結果公布後，不少來自國內外的聲音質疑，包括阿根廷一些拉美國家不承認委國選舉結果。

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