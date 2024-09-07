彭博社：為與中國競爭　拜登高級幕僚研設美國主權財富基金

彭博社9月7日引述1位知情人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）的高級智囊數月來都在起草設立主權財富基金的提議，希望藉此投資於科技、能源和供應鏈中的關鍵環節等國家安全利益。



這項工程由總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）及其副手達利普・辛格（Daleep Singh）在幕後操刀，且至少在精神上因應共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）9月5日拋出的構想。他在紐約經濟俱樂部發表演講時呼籲建立政府所有的投資基金，來為「偉大的國家事業」提供資金。

沙利文和達利普・辛格已在這個項目上工作數月之久。他們每週都要開展一系列的集思廣益活動，還和國家安全委員會的經濟專家討論擬議基金的規模、結構、資金來源、領導層以及潛在的護欄等細節。

2024年8月27日，美國安全顧問沙利文（Jake Sullivan）訪華，將與中國外長王毅（不在圖中）舉行會談。（Reuters）

據知情人士透露，這項工作已進展到將規劃文件散發給白宮工作人員和重要機構的地步。但即使相關工作取得進展，但關鍵細節、包括最重要的基金結構、融資模式和投資策略依然不為人所知。

特朗普公開提出這一想法可能會為該倡議提供跨黨派的支持。

抗衡美國對手對關鍵材料和新興技術的控制是醞釀項目的一個主要動機，拜登的智囊們尤其關注能夠以其他國家的速度和規模來利用資本。例如，中國投資有限責任公司就利用本國的外匯儲備對自然資源進行大量投資。

圖為2024年9月6日，美國總統拜登（Joe Biden）抵達密歇根州機場Detroit-Wayne County International Airport時，向在場人士舉起雙手示意。

設計師們渴望在拜登總統任期剩下的幾個月內正式確定提議。他們認為這樣一個基金可以通過向流動性低但有償付能力的公司提供第一損失股權資本、擔保或過橋融資來幫助增強他們與中國企業競爭，從而推進美國的利益。

設立任何基金都需國會通過法案，而潛在資金來源之爭可能會引起爭議。白宮尚未開始與議員討論這個想法，不過設計師們計劃在不久的將來與國會和私營部門進行探討。