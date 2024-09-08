耶倫稱或再晤何立峰　可能訪問中國

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）9月7日暗示未來將離職。她說在總統拜登（Joe Biden）2025年1月離任後，她可能不在華府最高層效力。她說可能很快就會與中國官員再次會面。



耶倫來到奧斯汀出席德克薩斯論壇節（Texas Tribune Festival）接受彭博社訪問，稱未來數月她在財政部仍有大量工作要做，包括可能與中國副總理何立峰再次會面。

耶倫稱，她對中國同行訪問美國表示歡迎，她也可能親自前往訪問中國。她並補充說：「我猜，我們無論如何都會進行一次訪問。」

耶倫訪華：2024年4月6日，美國財政部長耶倫在中國廣東省廣州市廣東珠島賓館會見中國副總理何立峰並握手合照。（Reuters）

耶倫在談及美國經濟時說，儘管就業增長放緩，該國經濟已實現軟着陸，金融系統沒有紅燈警告。

彭博社報道，耶倫9月7日說：「對美國來說，受監控的風險指標——無論是資產估值還是槓桿率——看起來都很好，我沒有看到紅燈閃爍。」

她說這番話前一天，美國公布的就業增長數據低於預期，市場擔心美聯儲可能過晚啟動降息。受此影響，美國標普500指數錄得自2023年3月以來的最差單週表現。

雖然存在風險，但我們能夠在保持強勁增長的同時大幅降低通脹率，這確實令人驚嘆……這就是大多數人所說的軟着陸。

耶倫還強調，美國工資增長速度超過通脹，且沒有出現大規模裁員現象。她說，每月的就業增長大致達到吸納新進入勞動力市場的人員所需的水平。

美國8月份的就業報告顯示，新增非農就業人數為14.2萬人，低於市場預期。根據美勞工統計局的數據，3個月平均失業率達到自2020年中以來的最低水平，儘管失業率小幅下降至 4.2%——這是5個月來的首次下降，反映出臨時裁員的減少。