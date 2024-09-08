耶倫稱或再晤何立峰 可能訪問中國
撰文：聯合早報
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美國財政部長耶倫（Janet Yellen）9月7日暗示未來將離職。她說在總統拜登（Joe Biden）2025年1月離任後，她可能不在華府最高層效力。她說可能很快就會與中國官員再次會面。
耶倫來到奧斯汀出席德克薩斯論壇節（Texas Tribune Festival）接受彭博社訪問，稱未來數月她在財政部仍有大量工作要做，包括可能與中國副總理何立峰再次會面。
耶倫稱，她對中國同行訪問美國表示歡迎，她也可能親自前往訪問中國。她並補充說：「我猜，我們無論如何都會進行一次訪問。」
耶倫在談及美國經濟時說，儘管就業增長放緩，該國經濟已實現軟着陸，金融系統沒有紅燈警告。
彭博社報道，耶倫9月7日說：「對美國來說，受監控的風險指標——無論是資產估值還是槓桿率——看起來都很好，我沒有看到紅燈閃爍。」
她說這番話前一天，美國公布的就業增長數據低於預期，市場擔心美聯儲可能過晚啟動降息。受此影響，美國標普500指數錄得自2023年3月以來的最差單週表現。
雖然存在風險，但我們能夠在保持強勁增長的同時大幅降低通脹率，這確實令人驚嘆……這就是大多數人所說的軟着陸。
耶倫還強調，美國工資增長速度超過通脹，且沒有出現大規模裁員現象。她說，每月的就業增長大致達到吸納新進入勞動力市場的人員所需的水平。
美國8月份的就業報告顯示，新增非農就業人數為14.2萬人，低於市場預期。根據美勞工統計局的數據，3個月平均失業率達到自2020年中以來的最低水平，儘管失業率小幅下降至 4.2%——這是5個月來的首次下降，反映出臨時裁員的減少。