中美氣候特使會談：縮小分歧　擬就能源轉型與甲烷等繼續交流

中國生態環境部9月8日公布，在北京舉行的中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」第二次會議內容。中美氣候特使在會上表示，雙方能在能源轉型、甲烷、循環經濟等議題方面繼續交流。



世界兩大溫室氣體排放國在11月美國大選以及《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）之前的關鍵接觸，再次引起各方關注。

文告稱，中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」會議9月4日至6日在中國北京召開。會議由中國氣候變化事務特使劉振民與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）共同主持。雙方繼續就解決氣候危機進行討論，包括實施各自2030年國家自主貢獻（NDC）和準備各自2035年NDC。

美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）2024年9月6日在北京人民大會堂與中國外交部長王毅會面。（Reuters）

雙方歡迎在中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」下已開展的技術和政策對話，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省/州和城市四個專題小組下的相關交流，並期待繼續交流。

雙方重申將在《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）期間與COP29主席國阿塞拜疆共同舉辦「甲烷及其他非二氧化碳溫室氣體峰會」。

雙方在回顧共同承諾增進努力以到2030年制止和扭轉森林減少，表示有意繼續討論和合作，以執行各自關於禁止非法進口的法律，並促進全球森林保護和可持續管理。

中美地方氣候合作圓桌會2024年9月6日在北京召開。國家發展改革委副主任趙辰昕、中國氣候變化事務特使劉振民、美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔等出席活動並致辭。美國駐華大使伯恩斯出席活動。（發改委網站）

劉振民和波德斯塔也出席9月6日舉辦的中美循環經濟合作論壇和中美地方氣候行動圓桌會。

劉振民在中美循環經濟合作論壇開幕式上說，中美在應對氣候變化、推動全球可持續發展進程上擁有廣泛共同利益，希望雙方充分發揮各自優勢，開展交流互鑒與合作。

美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）2024年9月6日在北京人民大會堂與中國外交部長王毅會面。（Reuters）

波德斯塔9月4日起訪華3天，與中國外交部長王毅和使劉振民會晤。

波德斯塔9月6日會後表示，中美兩國雖然在氣候融資等問題上仍然存在「一些分歧」，但本周的會談已在縮小分歧方面取得進展。「我們仍然可以找到合作的領域，以造福我們的人民並改善我們的氣候。」他說。