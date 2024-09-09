會晤習近平　西班牙首相：支持自由貿易與市場開放　不贊同貿易戰

中國國家主席習近平9月9日下午在北京會見西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez），他稱雙方要在人工智能、新能源等高技術領域共促發展，又指中方願同西班牙擴大面向全球南方的第三方市場合作。桑切斯談到西班牙支持自由貿易和市場開放原則，不贊同打貿易戰。



中國外交部指，習近平在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的桑切斯，他稱明年是中西建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方要秉持相互尊重、平等相待的建交初心，胸懷全局、着眼長遠，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的時代內涵，建造富有戰略定力的長期穩定的中西關係，推動兩國關係邁上更高水平。

習近平指，雙方要發揮好經貿混委會、科技聯委會等平台作用，在人工智能、數字經濟、新能源等高技術領域共促發展，實現互利共贏，希望西班牙繼續為中國企業赴西投資興業提供公正、公平、安全、非歧視的營商環境。

中國國家主席習近平9月9日下午在北京會見西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）（Borja Puig de la Bellacasa/Moncloa Palace/Handout via REUTERS）

他稱雙方要堅持包容互鑒，加強語言教學、青年、文化、旅遊等人文交流，促進人民友誼，中方讚賞西班牙去年下半年擔任歐盟輪值主席國期間積極推動中歐交流合作，明年是中國同歐盟建交50周年，中方願同歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關係發展沿着獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進，希望西班牙為此繼續發揮建設性作用。

習近平指，當今世界變亂交織，中國和西班牙都是具有責任感和使命感的國家，都倡導多邊主義和自由貿易，中方願同西班牙擴大面向全球南方的第三方市場合作，加強在聯合國、二十國集團等國際組織中的溝通配合，為世界和平穩定和人類進步事業注入更多正能量。

桑切斯表示很高興時隔一年再次訪華，表明西中關係的緊密程度。

他稱西中友誼源遠流長，兩國在相互尊重基礎上不斷發展加深夥伴關係，此訪期間，雙方簽署綠色發展等領域多項合作協議，展現雙方合作的巨大潛力和光明前景。

他希望雙方加強人文交流，加深經貿、新能源汽車等領域合作，西方願為中國企業提供良好環境，西中雙方都致力於維護世界和平、捍衛多邊主義，當今世界面臨動盪衝突、貧困、氣候變化等多重挑戰，需要國際社會加強合作，共同應對。

中國國家主席習近平9月9日下午在北京會見西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）（Borja Puig de la Bellacasa/Moncloa Palace/Handout via REUTERS）

他指中國是維護世界和平和發展的關鍵力量，對解決重大國際地區問題發揮重要建設作用，西班牙方面從戰略高度看待同中國的關係，堅定奉行一個中國政策，願做中國可以信任的夥伴，期待進一步加深西中全面戰略夥伴關係，為兩國人民福祉和世界的和平和繁榮作出更大貢獻，西班牙方面支持自由貿易和市場開放原則，不贊同打貿易戰，願繼續為促進歐中關係健康發展發揮積極作用。

雙方還就烏克蘭危機和巴以衝突等問題交換意見。