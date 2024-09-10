薩爾瓦多空軍直升機墜毀釀9死 國家警察局長罹難
撰文：蕭通
出版：更新：
中美洲國家薩爾瓦多的總統布克爾（Nayib Bukele）9月9日表示，該國一架空軍直升機8日晚上墜毀，造成9人死亡，其中包括國家警察局長阿里亞薩（Mauricio Arriaza Chicas）。
布克爾指出，該架軍方直升機正於薩爾瓦多與洪都拉斯邊境執行任務，期間在境內拉烏尼翁省（La Unión）墜毀，9名死者包括國家警察局長等4名警官、3名機組成員、一名記者和一名犯罪疑犯。
據指出，當時阿里亞薩剛從洪都拉斯接收疑犯Manuel Coto，正押送對方回國。Manuel Coto被指挪用銀行公款3,500萬美元，8日試圖逃往美國時在洪都拉斯被捕。
布克爾宣布，該國將進入為期3天的哀悼期。他又質疑，事件並非單純的「意外」，必須徹查原因並追究責任，薩方將請求國際援助。
薩爾瓦多將部分Bitcoin轉到「冷錢包」 總統：第一個比特幣錢罌薩爾瓦多總統：本國持有比特幣價值超過 1.47 億美元，利潤超 40%Bitcoin大升 薩爾瓦多盈利或逾40% 總統抽水：專家「無聲出」薩爾瓦多比特幣支持者 Nayib Bukele 連任總統Bitcoin升穿4.2萬美元 薩爾瓦多投資終實現盈利 總統明言不沽貨