薩爾瓦多空軍直升機墜毀釀9死　國家警察局長罹難

中美洲國家薩爾瓦多的總統布克爾（Nayib Bukele）9月9日表示，該國一架空軍直升機8日晚上墜毀，造成9人死亡，其中包括國家警察局長阿里亞薩（Mauricio Arriaza Chicas）。



圖為2024年2月4日，當時競逐連任的薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）在投票日發表講話。(REUTERS)

布克爾指出，該架軍方直升機正於薩爾瓦多與洪都拉斯邊境執行任務，期間在境內拉烏尼翁省（La Unión）墜毀，9名死者包括國家警察局長等4名警官、3名機組成員、一名記者和一名犯罪疑犯。

據指出，當時阿里亞薩剛從洪都拉斯接收疑犯Manuel Coto，正押送對方回國。Manuel Coto被指挪用銀行公款3,500萬美元，8日試圖逃往美國時在洪都拉斯被捕。

布克爾宣布，該國將進入為期3天的哀悼期。他又質疑，事件並非單純的「意外」，必須徹查原因並追究責任，薩方將請求國際援助。