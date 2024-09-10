英美外長倫敦戰略對話　加強雙方特殊關係及促印太區域安全

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪英國，今天（10日）將與英國外交大臣林德偉（David Lammy）舉行雙邊戰略對話。英國外交部指出，英美兩個親密盟友，將探討如何繼續加強自第二次世界大戰以來帶來安全與繁榮的特殊關係，重申兩國對促進印太區域繁榮穩定同樣團結一致，對話將觸及雙方如何透過AUKUS確保印太區域安全。



兩國今天將啟動「英美戰略對話」（UK-US Strategic Dialogue），在此一新對話框架下，雙方資深官員將就當前戰略層次優先議題舉行一系列的會談，包括堅定不移地支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略；歐洲、中東及印太局勢；經濟韌性與永續成長，以及其他安全防衛事務。

在布林肯和林德偉開場後，是日的對話將分別由英國外交部政治主任特納（Christian Turner）及美國國務院歐洲事務助理國務卿歐布萊恩（Jim O'Brien）領軍。據知雙方有意未來每年舉辦這項對話。

這是林德偉自今年7月5日上任以來，首次在英國與布林肯會談；兩人7月中曾在北大西洋公約組織（NATO） 華府峰會期間會晤。

英國外交部重申，英美雙邊經貿投資關係及相關對話的重要性。兩國的雙邊投資總值超過1萬億美元（約7.80萬億港元），雙邊貿易額一年可達3,110億英鎊（約3.17萬億港元）。