賀錦麗與特朗普明日首辯過招　爭取一辯定江山

美國副總統賀錦麗和前總統特朗普之間的第一場總統候選人辯論，將在當地時間9月10日（星期二）晚上9時（香港星期三早上9時），於搖擺州賓夕法尼亞州大城市費城的國家憲法中心舉行。這也是今年的第二場總統辯論，不同的是，現在特朗普面對的是比他年輕的賀錦麗，肯定不會比總統拜登好對付。



受訪的專家和學者認為，現在距離投票日不到兩個月，賀錦麗將要借此次辯論凸顯兩人的反差，爭取中間及猶豫不決的選民支持，預計她將以經濟為主打，強調民主黨的政績和展現她具備擔任總統的能力。反觀特朗普如果一味人身攻擊，對他擴大基本盤沒有幫助。一般認為，經濟、邊境和移民以及墮胎權應是兩人交手的主要課題。

美國喬治華盛頓大學政治管理研究生院政治管理項目主任貝爾特（Todd Belt）接受《聯合早報》採訪時說，賀錦麗將試圖突出經濟成果，比如經濟增長和失業率下降。「賀錦麗應該會提出一些應對通貨膨脹的政策，特別是與民眾息息相關的物價、住房成本和對小企業的援助項目。至今，特朗普的計畫相當模糊，主要集中在關稅上。」

美國德州南方衛理公會大學政治學教授吉爾森（Cal Jillson）告訴《聯合早報》，這次辯論應該不會有出人意表的情況。「特朗普依舊將誇誇其談、羞辱對手、誇大其詞甚至撒謊，而律師和檢察官出身的賀錦麗將更加以政策為導向，緊扣主題發揮。特朗普希望他的攻擊性風格能夠嚇倒賀錦麗，賀錦麗則希望通過兩人作風的對比，能夠為她贏得猶豫不決選民的支持。」

一名熟悉美國國情的中國學者對《聯合早報》說，賀錦麗與特朗普的辯論，其中一個重要看點可能是賀錦麗是否採用一種更有衝擊力的方式定義特朗普以及特朗普如何回擊。

這名學者說，拜登的策略是將特朗普表述為美國民主的敵人，而賀錦麗更傾向於將特朗普描繪成一個老派和不明事理的過氣政客。之前，賀錦麗的副手沃爾茲將特朗普稱作「怪誕」（weird）人士的說法收到了意想不到的公關效果，令特朗普十分頭大。因此，雙方的話語策略將是爭取數百萬中間選民的重要看點。

貝爾特認為，在展現口才之外，賀錦麗真正需要做的是展現她的領導力，向美國選民表明她有資格、準備好並且有能力擔任總統。

美國維吉尼亞理工大學國際事務教授托爾（Gerard Toal）告訴《聯合早報》，特朗普能否管住自己的嘴巴，將決定他在這場辯論的表現。「特朗普的優勢是期望值低，如果他能克制自己，就能做得很好。但他是一名煩躁的候選人，很可能會說出一些過分的話，結果損害跨黨派選民群對他的支持。」

分析指出，賀錦麗希望通過與特朗普的作風對比，冀能夠為她贏得猶豫不決選民的支持。(Reuters)

預測不會有實質性辯論 作風和火爆場面才是焦點

這場辯論雖然已經設定一些規則，但仍可能淪為毫無意義的罵戰。托爾說，候選人隨口說的一句話，侮辱或貶低的評論，隨時都可成為輿論亮點。「如今的辯論已被濃縮為20秒至30秒的精彩片段，在網路電視和社交媒體上播放。所以，我預計兩人不會就民眾關心的問題進行實質性辯論，個人的作風和火爆場面才是焦點。」

賀錦麗在西班牙裔、黑人和年輕人等關鍵群體的支持率高，女性選民支持率也在激增。但學者們並不認為賀錦麗可以一路高奏凱歌，維持這樣的升勢直到11月選舉。

貝爾特說，賀錦麗需要在辯論中表現出色，才能保持上升勢頭。「至今為止，賀錦麗在民調中增加的支持率，大部分來自對拜登不再抱有幻想的年輕選民和有色人種選民。這場辯論是擴大她的吸引力，並爭取這兩個群體之外其他選民群的一次大好機會。」

吉爾森說，一些民調顯示賀錦麗在全美以微弱優勢領先三四個百分點，並且在七個關鍵搖擺州中的大多數州都以微弱優勢領先。「儘管如此，不能指望她（賀錦麗）的支持率，從現在到選舉日能夠繼續平穩上升。特朗普必定會對她嚴厲攻擊，估計她接下來的選情會是好壞參半。」

托爾認為兩人的支持率很接近，而且很可能會持續到選舉日。「我認為到最後，兩黨都必須出盡全力來催票，呼籲各自的支持者都出來投票以決勝負。賀錦麗在這方面有優勢，因為民主黨在這方面的投入之大，是特朗普競選團隊所比不上的。」

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