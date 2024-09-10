日媒：福島核電站重啟取出核燃料碎片

日本媒體報道，福島第一核電站2號機組重啟取出核燃料碎片的工作。這是2011年3月發生事故後的首次取出作業。燃料碎片釋放極強輻射，此作業被視為報廢反應堆的最大難關。



共同網9月10日報道，按照計劃，東京電力公司會利用最長達22米的伸縮管狀裝置，插入反應堆安全殼，並用安裝到前端的爪狀器具採集少於3克的核燃料碎片回收，預計裝置到達燃料碎片需時約一週，完成回收需要最少兩星期。

圖為2023年8月24日，日本共同社拍攝的這張照片顯示位於日本福島縣大隈町的福島第一核電站的鳥瞰圖。核電站8月24日開始向太平洋排放核污水。（Reuters）

東電原計劃在8月22日，以試驗形式取出2號機組的核燃料碎片，但在準備過程發現管狀裝置順序出錯，決定暫停計劃。

東電早前公布調查結果，指東電員工和總承包商三菱重工未確認過管道順序，就交給分包的合作企業，結果沒有發現出錯。福島縣知事內堀雅雄9日指，已強烈要求東電，不要委託合作企業進行涉及安全管理的工作，希望採取充分的安全措施。

2023年7月21日，位於日本北部福島縣雙葉市的東京電力公司 (TEPCO) 福島第一核電廠，圖為準備將經過先進液體處理系統 (ALPS) 處理過的放射性廢水排入海中的設施。(Getty)

據報道，福島第一核電站第1至3號機組，在2011年核事故中產生約880噸核燃料碎片。東電計劃花數年時間，分階段取出碎片。