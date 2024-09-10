日媒：福島核電站重啟取出核燃料碎片
撰文：王海
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日本媒體報道，福島第一核電站2號機組重啟取出核燃料碎片的工作。這是2011年3月發生事故後的首次取出作業。燃料碎片釋放極強輻射，此作業被視為報廢反應堆的最大難關。
共同網9月10日報道，按照計劃，東京電力公司會利用最長達22米的伸縮管狀裝置，插入反應堆安全殼，並用安裝到前端的爪狀器具採集少於3克的核燃料碎片回收，預計裝置到達燃料碎片需時約一週，完成回收需要最少兩星期。
東電原計劃在8月22日，以試驗形式取出2號機組的核燃料碎片，但在準備過程發現管狀裝置順序出錯，決定暫停計劃。
東電早前公布調查結果，指東電員工和總承包商三菱重工未確認過管道順序，就交給分包的合作企業，結果沒有發現出錯。福島縣知事內堀雅雄9日指，已強烈要求東電，不要委託合作企業進行涉及安全管理的工作，希望採取充分的安全措施。
據報道，福島第一核電站第1至3號機組，在2011年核事故中產生約880噸核燃料碎片。東電計劃花數年時間，分階段取出碎片。
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