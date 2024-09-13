阿聯酋中國建交40周年　即報名「港島登峰」越野賽

為慶祝阿聯酋與中華人民共和國建交40週年，阿聯酋駐香港特別行政區總領事館將於2024年11月23日（星期六）舉辦一場特別的越野跑比賽。在這一重要里程碑之際，這場賽事將在香港標誌性的太平山舉辧，象徵著聯盟迄今所取得的諸多成就，寓意兩國攜手前行，再創高峰。



活動得到香港旅遊發展局和多家阿聯酋公司的支持。跑手將從太平山出發，穿過寧靜的郊野公園，俯瞰維港兩岸繁華的大都市，欣賞香港的壯麗景色。

跑者有機會贏得精美獎品，其中包括香港和阿聯酋豪華酒店的免費住宿、美食和水療護理，以及來自國際和本地品牌的紀念品。其中，30公里賽的冠軍將獲得一次難忘的阿聯酋旅行體驗，包括香港至杜拜的來回機票，並入住阿聯酋五星級飯店。

比賽除個人賽30公里、12公里、4公里單人賽外，還有12公里青少年組及4公里家庭樂項目。

賽事詳情：

日期：2024年11月23 日 (星期六)

地點： 太平山頂

起點及終點：山頂柯士甸山道遊樂場

詳情及報名請看網址：https://uaechina40.hk/

報名：

早鳥報名： 2024-08-22~2024-09-15

報名日期 ： 2024-09-16~2024-10-13

最後機會 ： 2024-10-14~2024-11-14