路透社：三星電子擬全球裁員　部份部門削30%海外員工

據外媒消息，韓國三星電子公司計劃今年在全球範圍進行裁員，公司某些部門將裁減30%的海外員工。



路透社日前引述消息人稱，三星電子已指示全球子公司削減約15%的銷售和營銷人員，將行政人員減少最多30%。該計劃將於今年年底前實施，波及美洲、歐洲、亞洲及非洲地區的崗位。

報道稱，裁員「指令」約在三周前發出，三星印度分公司已經向最近幾週離職的一些中層員工支付了遣散費。據悉，三星印度分公司最終可能裁員近1000人。三星在印度擁有約2.5萬名員工。

韓國三星：2018年2月25日在西班牙巴塞隆納舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress）舉行期間，鏡頭下三星的標誌出現在當地一棟建築物。（Reuters）

三星電子星期五（9月13日）回應媒體問詢時稱，部分海外公司實施人員調整屬於日常性的運營優化，旨在提高效率，公司並沒有為任何特定崗位設定裁員目標。

根據三星電子最新的可持續發展報告，截至2023年底，該公司共有約26.78萬名員工，其中超過一半員工在海外。

路透社分析，三星電子的關鍵部門正面臨愈來愈大壓力。公司核心的晶片業務從行業嚴重衰退中復甦緩慢，而在高端智能手機市場方面，三星面臨着來自蘋果和華為的激烈競爭。

報道引述消息人士分析稱，裁員是為了應對全球經濟放緩導致的全球科技產品需求減少，三星正試圖通過節省成本來維持利潤。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

