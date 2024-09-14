美國大選｜教宗方濟各：兩害相權取其輕

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）被問及美國總統選舉時，以不點名方式指特朗普（Donald Trump，又譯川普）殘忍對待移民，而賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）支持墮胎，美國天主教選民必須做出「兩害相權取其輕」的選擇。



《紐約時報》報道，方濟各剛結束長達12天的亞太四國外訪行程，於9月13日離開新加坡飛回羅馬。方濟各在飛返羅馬的飛機上召開新聞發布會時，被問及他對即將在美國總統選舉投票的美國天主教徒有何建議，他說兩名候選人都「反生命」，賀錦麗支持墮胎權，特朗普向移民關閉大門。

方濟各說：「驅逐移民，拒絕讓他們發展，不讓他們追求人生，這是不對的，這是殘忍的。」他說：「把孩子從母親的子宮裏拿走，這是謀殺，因為這是一個生命。我們必須清楚地說這些事情。」

2024年9月13日，天主教教宗方濟各（Pope Francis）結束對亞太4國的訪問後，在回程的飛機上舉行記者會。（Reuters）

方濟各的立場反映美國天主教選民之間的分歧。在以往的美國總統選舉中，黨派分歧與天主教選民之間的分歧一樣大。

美國主教會議同樣建議天主教徒在投票時考慮教會的教義而不是考慮支持哪個候選人，一些主教的立場更加鮮明。

方濟各將拒絕移民描述為「嚴重罪行」和「殘忍」，將墮胎描述為「謀殺」。他說，這兩種行為都「違背生命」，是明顯錯誤的。

特朗普執政時，曾在白宮開會時爆粗，形容外來移民的母國為「糞坑國家（sh*thole countries）」。圖為他2015年10月8日在拉斯維加斯講話。（Getty）

在回答這個問題時，方濟各並沒有說出美國總統選舉兩名候選人的名字。

本文獲《聯合早報》授權轉載

