是否對中國電動車加徵關稅　彭博社：歐盟擬9月25日投票決定

據知情人士透露，歐洲聯盟計劃9月25日就從中國進口的電動車應否加徵關稅進行投票。除非有15個成員國反對（佔歐盟人口65％）加關稅，否則此次投票將為從11月起實施新關稅鋪平道路。彭博社（Bloomberg）引述不願透露姓名的知情人士說，投票日期仍有可能發生變化。



歐盟提議在原定的10％關稅基礎上，對上汽集團、富豪汽車（Volvo）母公司吉利和比亞迪分別加徵36.3％、19.3％和17％的關稅。彭博社此前報道稱，這些稅率可能略有調降。特斯拉的額外關稅稅率將調整至不到8％。

歐洲委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）去年發起了對電動車的調查，稱中國公司從國家補貼中獲得不公平的利益，並正在將過剩的產能傾銷到歐洲。作為回應，中國對歐盟出口的白蘭地、乳製品和豬肉產品啟動了反傾銷調查。

圖為2023年11月8日，歐盟旗幟飄揚比利時布魯塞爾。（Reuters）

中國和歐盟一直在舉行談判以探索關稅的替代方案，但到目前為止尚未取得成果。

中國商務部長王文濤下周將會見歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），屆時雙方將繼續就此問題磋商。

中國聲稱歐方這些措施是貿易保護主義，北京威脅要對一系列行業加徵關稅，但仍然也會尋求就相關爭端達成解決協議。北京還在世界貿易組織就歐盟的關稅行動發起挑戰。知情人士說，歐盟將中國的調查視為報復，打算在所有三項調查中捍衛自己的利益。

中國國家主席習近平9月9日下午在北京會見西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）（China Daily via REUTERS）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本週早些時候在訪華期間說，歐盟應該重新審視加徵關稅的計劃。德國也一直在敦促布魯塞爾方面尋找關稅的替代方案，德國汽車行業已經表達了對加徵關稅的擔憂。

德國和西班牙都有巨大的財政激勵措施，來避免一系列針鋒相對的限制。大眾汽車和寶馬等德國汽車製造商將在貿易爭端中受到最嚴重的打擊。

西班牙是歐盟第二大汽車製造國，正在尋求吸引中國投資以發展電動車產業，這也是桑切斯本周訪問中國的原因之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

