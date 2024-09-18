中國對美國出口濃縮鈾急增　路透社：華府調查是否涉助俄規避制裁

路透社9月17日報道，美國政府正在調查自2023年底以來從中國進口濃縮鈾激增的情況，擔心這些貨物幫助俄羅斯規避美國對從俄方進口發電廠燃料的禁令。



報道稱，美國眾議院2023年12月通過進口俄羅斯濃縮鈾的禁令。根據美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission）的數據，當月從中國出口到美國的濃縮鈾猛增至約24.3萬公斤。

2018年7月16日，在秘魯首都利馬（Lima）舉行的記者會上可以看到一塊鈾石（Uranium stone）。

拜登2024年5月簽署上述禁令，中國同月再次向美國運送約12.3萬公斤的鈾。由於2020年到2022年間，中國沒有向美國運送任何濃縮鈾，因此該數據很不尋常。

一名委員會發言人表示，美國能源部與其他相關機構一起密切跟蹤從中國的進口情況，以確保有正確實施5月簽署的《禁止俄羅斯鈾進口法》。

他表示：「美國正在關注來自中國和其他國家的進口情況，以確保他們沒有將俄羅斯鈾進口作為出口國內生產材料的計劃的一部份。」

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

俄羅斯是世界上最大的濃縮鈾出口國。美國截至2024年7月，已從俄羅斯進口約31.3萬公斤鈾，比2023年同期下降30%。

報道引述世界銀行（World Bank）公布的數據，中國在2022年和2023年進口俄羅斯濃縮鈾量飆升。分析人士說，雖然中國正在建造更多需要穩定鈾供應的反應堆，但來自俄羅斯的供應也可能幫助其出口燃料。

英國皇家聯合服務研究所智庫（Royal United Services Institute）3月份的一份報告稱：「由於中國可能正在尋求在全球濃縮鈾市場中佔據更大地位，增加對俄羅斯濃縮鈾的進口可能有助於實現北京的野心。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

