聯合國大會通過決議　要求以色列12個月內結束佔領巴勒斯坦

聯合國大會9月18日通過巴勒斯坦起草的決議，要求以色列在一年內結束其對巴勒斯坦領土的「非法佔領」。



路透社18日報道，決議當日以124贊成票獲得通過，另有43個國家選擇棄權，而以色列、美國和其他12個國家投反對票。

以色列外交部18日發聲明批評，指聯合國大會的決定鼓勵恐怖主義並損害和平的機會。

2024年8月23日，從以色列一側拍得加沙地帶發生爆炸，滾滾濃煙升起。這張照片攝於以色列與加沙邊境附近一處。（Reuters）

這項決議草案是基於國際法院7月發表的諮詢意見，稱以色列對巴勒斯坦領土和定居點的佔領是非法，並指出以色列有義務盡快結束它在巴勒斯坦被佔領土的非法存在。

聯合國大會也呼籲各國採取措施，停止進口任何源自以色列的產品，以及停止向以方提供或轉讓武器、彈藥和相關設備。

圖為2024年8月31日以色列軍方發布的照片中，一批以軍在約旦河西岸佔領區內的傑寧地區執行任務。 （Israeli Army Handout/Handout via REUTERS）

國際法院是應聯合國大會的要求發表上述諮詢意見，有關意見不具約束力，但在國際法中具有影響力，或削弱對以色列的支持。聯大決議也不具約束力，但具有政治影響力。

聯合國大會2024年9月18日通過巴勒斯坦起草的決議，要求以色列在一年內結束其對巴勒斯坦領土的「非法佔領」。圖為聯合國大會議事廳。（Reuters）

巴勒斯坦常駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansou）17日說：「每個國家都有投票權，全世界都在看着我們。請站在歷史、國際法、自由和平的正確一邊。」

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）則批評聯合國大會未能譴責哈馬斯2023年10月7日對以色列發動的襲擊。「這項決議是外交恐怖主義，它利用外交手段不是來搭建橋梁，而是來摧毀橋梁」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

