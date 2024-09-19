美國聲稱破獲第二個大型中國黑客組織　中方：毫無根據

撰文：藺思含
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美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）18日表示，美國當局發現並摧毀了第二個中國主要黑客組織，繳獲數千遭到入侵的設備。該代號為Flax Typhoon的組織，被指是中國政府更大規模行動的一部分。

克里斯托弗．雷在華盛頓舉辦的一次網絡安全峰會上表示，Flax Typhoon由一家名為「永信至誠」的公司運營。該公司偽裝成一家資訊科技公司，實則從美國從公司、媒體、大學和政府機構收集信息，為中國政府安全機關收集情報、進行偵察。

微軟公司去年首次發現一個中國主要黑客組織，Volt Typhoon。據指，Flax Typhoon利用了微軟組織的漏洞和策略。

路透社引述同日發佈的另一份報告稱，英國、加拿大、澳洲和新西蘭的網絡官員亦指控該公司秘密開展惡意網絡行動，截至今年6月，該公司已經入侵全球超過25萬台設備。

中國駐美大使館在一份聲明中指責美國當局，有關指控「草率得出毫無根據的結論，對中國進行毫無根據的指控」，並重申中方一直打擊任何形式的網路攻擊，敦促美國停止以網路安全為藉口，抹黑其他國家。

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