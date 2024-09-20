中國逐步解禁日本水產品進口　岸田文雄冀退任前提供解決方案

中國和日本9月20日達成共識，開始調整中國逐步重新進口日本水產品。日本首相岸田文雄希望在退任前為中國放寬禁令提供一定的解決方案。



根據中國外交部20日公布，中日政府達成4項共識，包括中國基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

岸田文雄20日和國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）電話協商，同意擴大東京電力福島第1核電站處理水排海的監測框架。

根據日本經濟新聞，在IAEA的框架下，監測框架將擴大包括中國在內的第三國的作用，允許其參與海水和排海前處理水的取樣。

岸田文雄協商後告訴記者：「中國方面已着手調整進口限制措施，逐步恢復符合標準的日本水產品進口。」

他還明確表示，包括中國在內的專家將負責核污水的取樣、分析機構之間的比較，其他國家也將以類似條件加入監測框架。