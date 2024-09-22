拜登晤岸田文雄　重申反對中國在東海南海嘗試改變現狀

日本首相岸田文雄訪問美國，9月21日與美國總統拜登（Joe Biden）會面，據日媒報道，隨着岸田文雄即將卸任，這次作為他任內最後一次外訪，也是與拜登舉行任內最後一次會面。兩人會後重申反對中國在東海及南海藉由武力單方面嘗試改變現狀的舉動。



《日本時報》（Japan Times）22日報道，岸田文雄21日在拜登位於特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）市老家，與拜登會面約1小時。兩人同意持續提升日美同盟阻嚇力與應變能力的重要性。

2024年9月21日，在美國特拉華州（Delaware）舉行的四方安全對話（QUAD）峰會上，日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）握手。（Reuters）

岸田與拜登同時重申反對中國在東海及南海藉由武力片面改變現狀的嘗試，也確認將以堅決態度應對。兩人還同意確實推動今年4月雙方在會談中所確認的安保合作相關事項。

兩人也針對朝鮮局勢交換意見。而有關支援烏克蘭的事宜，雙方對未來持續進行緊密合作持相同看法。

2024年9月21日，在美國特拉華州（Delaware）舉行的四方安全對話（QUAD）峰會上，美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄握手。（Reuters）

岸田文雄預計在日本10月1日選出新首相後卸任，這次是任內最後一次與拜登舉行會談。

共同網報道，拜登向岸田文雄表示，讚賞他對日美發展和國際社會面臨議題所作的貢獻。岸田文雄則指，拜登的領導力使日美同盟前所未有的牢固。