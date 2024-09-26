王小洪與美國土安全部長通話 促美方為深化合作掃清障礙
撰文：蕭通
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中國國務委員、公安部部長王小洪9月25日應約同美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）視像通話。新華社形容，雙方進行了坦誠、專業、務實交流，雙方並同意繼續就執法領域重要問題保持溝通。
王小洪表示，中美雙方認真落實兩國元首重要共識，堅持相互尊重、管控分歧、互利合作，在禁毒、非法移民遣返、個案合作等方面取得一些可視化成果。中方願同美方繼續保持各層級溝通，推動兩國執法合作行穩致遠。美方應重視解決中方關切，以實際行動體現誠意，為深化合作掃清障礙。
新華社的報道中，並未提及馬約卡斯的發言。2023年11月，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平在三藩市會晤中，同意推動和恢復各領域對話合作，開展禁毒和執法合作就是其中之一，王小洪及馬約卡斯於今年初起曾數次對話。
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