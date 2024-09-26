印尼新都首個外資項目動工　中國企業投資逾2.5億港元

印尼新首都努山塔拉的首個外資投資項目正式動工。這個由中國企業開發的綜合發展項目耗資逾4000萬新元。



印尼總統佐科維多多維多多（Joko Widodo）周三（9月25日）在婆羅洲東加里曼丹省的努山塔拉（Nusantara）為多個工程項目主持動工儀式，其中包括中國投資和酒店企業德朧集團（Delonix Group）的項目。

德朧集團是努山塔拉的首個外國投資者，將斥資5000億印尼盾（約2.56億港元）開發一個集酒店、服務公寓、辦公樓和購物商場的綜合區。

佐科維多多主持動土儀式時說，德朧集團的投資將「讓其他投資者有信心進駐努山塔拉」。

周三舉行動土儀式的還有兩個有外國企業參與的合作項目。其中一個是澳洲獨立學校（Australian Independent School）與本地企業合作、在新都興建的國際學校；另一個則是有外商參與的豪華度假村項目。

2024年8月17日，在印尼東加里曼丹省新首都努山塔拉，參觀者在總統府附近觀看該國第79屆獨立日的慶祝活動。（Reuters）

新都引資不如預期 佐科維多多改而吸引較小型企業投資

彭博社指出，德朧集團的注資對積極為新首都招商引資的佐科維多多而言是個里程碑，但這與佐科維多多政府最初拋出的潛在投資者名字，如日本軟銀和美國黑石集團相比，明顯不是一個級別的。佐科維多多或許因新都引資不如預期而在調整策略，改而吸引較小型但更為靈活的企業來建設新都。

佐科維多多將在下個月卸任，遷都是他執政10年最雄心勃勃的計劃。但儘管政府推出一系列稅務優惠和土地使用權優待，新都仍難以吸引外資。印尼領導層更替也為新都的未來增添了不確定性。候任總統普拉博沃雖承諾繼續建設新都，但他計劃推行的新政策同樣需要大筆資金，新都能否繼續獲得所需撥款是個未知數。

印尼東加里曼丹省新首都努山塔拉的嘉魯達宮、未來的總統府和正在建造的部長級辦公室全景。(路透社)

深知其中的挑戰，佐科維多多過去一年，多次訪問新都，努力確保這個項目不被淡忘。他周二（24日）搭乘飛機首次降落在還未完工的努山塔拉機場時就宣佈，這個機場將在年底向商業航班開放。他說：「我已指示交通部長將努山塔拉機場改為商業機場。」

努山塔拉機場的最初計劃是專門接待重要貴賓，意指擁有強大消費力的訪客、達官顯要或社會名流。竣工後，這個機場預計可接待20萬名乘客，長期目標是每年接待700萬人。