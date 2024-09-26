王毅晤烏克蘭新外長：中國不搞地緣博弈　願同各方保持溝通

中國外長王毅9月25日在紐約聯合國大會期間應約會見烏克蘭新外長瑟比加（Andrii Sybiha）。王毅表示中國從不搞地緣博弈，從不謀求私利，始終積極勸和促談，他又指願同包括烏克蘭在內的各方保持溝通。瑟比加則指，高度重視中國在烏克蘭危機問題上的立場和為和平做出的努力。



王毅表示，中烏傳統友好，早已建立戰略夥伴關係，雙方克服烏克蘭危機影響，逐步恢復覆務實合作，上半年貿易額同比增長17%，中方願同烏方共同努力，保持兩國關係穩定發展勢頭。

中國外長王毅9月25日在紐約聯合國大會期間應約會見烏克蘭新外長瑟比加（Andrii Sybiha）。（中國外交部）

王毅指出，在烏克蘭危機問題上，中方的立場一以貫之，最權威表述就是習近平主席提出的「四個應該」，中國歷來主張和平解決爭端，主張所有熱點問題都應通過對話尋求政治解決，在烏克蘭問題上同樣如此。

他稱「我們從不搞地緣博弈，從不謀求私利，始終積極勸和促談，為和平凝聚共識。」

他指中方一直關注烏克蘭人道主義局勢，已向烏提供了四批人道主義援助，並願意根據烏方需要提供新的幫助，希望烏方繼續採取有效措施，確保中方在烏人員和機構的安全，「我們願同包括烏克蘭在內的各方保持溝通，繼續做中方認為正確的事情，爭取早日實現和平。」

中國外長王毅9月25日在紐約聯合國大會期間應約會見烏克蘭新外長瑟比加（Andrii Sybiha）。（中國外交部）

瑟比加表示烏克蘭與中國保持着友好關係，中國是烏克蘭的最大貿易夥伴，烏克蘭是一個獨立自主國家，始終堅持一個中國政策，願同中國建立強有力的夥伴關係，就所有問題開誠布公地討論，密切兩國各領域合作。

他指烏方高度重視中國在烏克蘭危機問題上的立場和為和平做出的努力，讚賞中方歷來主張尊重各國的主權和領土完整。