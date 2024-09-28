俄羅斯被指秘密在華設無人機工廠　歐盟稱憂慮

路透社早前引述消息人士報道，俄羅斯在中國設立「武器計劃」，建無人機工廠，以發展和製造可長程攻擊的無人機。中國外交部稱對有關講法不知情，歐盟則表達憂慮。



歐盟外交部門發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）9月27日表示，稱對報道感到擔憂，指如果報道屬實，則意味中國公司正在向俄羅斯提供致命援助，用於侵略烏克蘭。

路透社25日報道，根據俄羅斯國營武器製造商Almaz-Antey子公司IEMZ Kupol較早前向俄羅斯國防部提交的一份報告，該公司在當地專家的協助下，於中國研發和試飛最新款Garpiya-3（G3）無人機。

報道又指，該公司並告訴俄羅斯國防部，已可以在中國工廠大規模生產包括G3在內的無人機，以讓武器部署到在烏克蘭的軍事行動。

中國外交部回應指，未得知有此項目，又稱中國對無人機或無人駕駛飛行器（UAV）的出口採取嚴格控制措施。俄羅斯國防部未有回應。

白宮國家安全委員會表示，對報道深感關注，稱該計劃看來是一家中國公司向受美國制裁的俄羅斯公司提供援助的例子。

發言人又指，白宮沒有發現任何迹象表明中國政府了解事件涉及的交易，但中國有責任確保企業不向俄羅斯提供予軍方使用的援助。