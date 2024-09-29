美媒：以色列在黎巴嫩的地面行動可能已經開始

俄衛網9月29日報道，美國廣播公司（ABC）28日引述美國官員指，以色列在黎巴嫩的「小規模地面行動」（small-scale operations）可能已經開始或即將開始。



據ABC新聞報道，在黎巴嫩境內摧毀真主黨（Hezbollah）邊境陣地的小規模行動或「邊境行動」已經開始或即將開始。

美國官員表示，以色列似乎尚未就是否進行地面行動做出最終決定，但已經做好了準備。

2024年9月28日，人們在伊拉克巴士拉（Basra）舉行的集會上，舉着黎巴嫩真主黨已故領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的海報。（Reuters）

這些官員指，如果開始行動，其規模將是有限的。他們說，以色列的主要目標是讓其北部流散的居民返回家園。然而，他們認為，消滅真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）不足以實現這一目標。

自上週以來，以色列空軍對黎巴嫩各地的真主黨目標進行了大規模打擊。此外，還對貝魯特進行了幾次精準空襲，消滅了真主黨的高級指揮官。迄今為止，以軍報告襲擊了數千個真主黨目標。分析指，自2006年第二次黎巴嫩戰爭以來，以色列從未如此猛烈地襲擊真主黨。

2024年9月13日，以色列士兵在加沙持續對巴勒斯坦激進組織哈馬斯進行地面軍事行動，圖為以色列士兵手持槍械。（Reuters）

真主黨的回應主要是向以色列北部發射火箭彈，但最近數日火箭彈襲擊的範圍明顯擴大。每天都有數十枚火箭彈射向以色列平民，擊中民居並造成人員受傷。有報道指，真主黨向特拉維夫地區發射了一枚火箭彈，被以軍防空系統擊落。

此前，真主黨證實該組織的領導人納斯魯拉在以色列空襲貝魯特南部郊區時身亡。