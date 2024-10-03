豐田斥近40億投資「飛的」　Joby Aviation：明年杜拜投入商用

路透社2日報道，豐田汽車（Toyota）將投資5億美元（約38.8億港元）給Joby Aviation作為股份，擴大支持其空中的士產業。Joby Aviation旨在明年推出空中的士（flying taxi，簡稱「飛的」）業務，其位於加州的一條試點生產線已投入運行，希望在今年年底前每月生產一部空中的士。



美國豐田汽車集團公布，集團將分兩次，向Joby Aviation增加5億美元投資，第一批資金在今年稍後時間投入，另一批明年投入，令總投資額增至接近9億美元（約69.9億港元）。

美國企業Joby Aviation於 2009年在加州成立，2021年上市。創始人兼執行長JoeBen Bevirt表示，非常期待與豐田成為生產合作夥伴，以「真正擴大這種新交通模式的規模」，冀在明年於杜拜推出相關的商用業務。

Joby生產的飛行器曾在美國起飛，是紐約第一艘電動空中的士。（路透社）

Joby Aviation生產的飛行器是第一架被美國聯邦航空管理局（FAA）接受認證計劃的電動垂直起降飛機（eVTOL），該公司正爭取有關飛行器的全面批准。

豐田表示：「空中交通有潛力顯著改變未來移動社會中人們的出行和生活方式，其商業化一直是本公司自成立以來的夢想之一。」

其實豐田並非首次投資在Joby Aviation，早於2020年已通過投資該公司涉足空中的士業務，其後還在設計、材料和電動化技術開發等方面與對方合作，又向對方引入豐田生産方式（TPS）的經驗。