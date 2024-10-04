美國傳與以色列討論襲擊伊朗石油設施　拜登：不公開評論

美國總統拜登（Joe Biden）10月3日表示，美方正在探討以色列攻擊伊朗石油設施的可能性，以報復伊朗1日向以方大規模發射導彈襲擊。相關言論引發外界對中東局勢的憂慮，刺激油價飆升。他同日稍晚稱，不會公開討論美國會否阻止以軍攻擊伊朗的石油設施。



路透社3日報道，拜登當日被記者問及是否擔心以色列攻擊伊朗石油設施將會提高油價。

他未有正面回答，僅以正肆虐美國的颶風「海倫妮」（Helene）作例子表示：「如果颶風來襲，價格就會上漲。因此我不知道，誰知道呢？」

圖為2005年7月25日，波斯灣地區石油平台上天然氣燃燒產生的火焰，它的前方有一面伊朗國旗。（Reuters）

拜登其後補充，由於以方暫時沒作出任何行動，因此他目前未與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。

拜登稍早時候表示，估計以色列至少在3日前不會進行報復，並聲稱正在討論以軍襲擊伊朗石油設施的相關問題。

2024年10月3日，美國總統拜登（Joe Biden）在美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）向記者發表講話。（Reuters）

他2日已強調，美國不支持以色列對伊朗核設施的任何攻擊。