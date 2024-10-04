路透社：德國擬反對歐盟對中國電動車關稅議案　西班牙籲再磋商

歐盟10月4日表決對中國電動車徵收最多35%的額外關稅，路透社引述消息人士指，德國計劃投反對票，西班牙經濟大臣奎爾波（Carlos Cuerpo）則呼籲歐盟與中國尋求妥協和協商，但預期成員國仍將投出足夠的贊成票，通過對華關稅。



德國在7月的首輪投票中投棄權票，其後當地多間汽車企業和工會都表明反對關稅，向政府施壓要求反對議案。德國金屬工業工會（IG Metall）與德國主要汽車製造商的員工代表在3日發表的聯合聲明中表示，關稅不會提高歐洲汽車工業的競爭力，認為這是錯誤的做法，德國應該對關稅投反對票。

據《政治報》（Politico）報道，儘管德國聯合政府內存在異議，但在總理朔爾茨（Olaf Scholz）強硬要求下將改投反對票。

德國總理朔爾茨2024年4月16日在中國北京舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

德國汽車製造商去年三分之一的銷售額來自中國，他們反對關稅。他們擔心美國會採取報復措施，並擔心與德國第二大貿易夥伴發生貿易衝突。

西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波周四表示，歐盟應尋求與中國妥協和達成共識，認為歐盟需要取得平衡，在捍衛利益的同時，避免與中國等戰略夥伴爆發大規模對抗。

根據規定，除非有15個、合共代表65%人口的成員國反對，否則議案將可順利通過。但路透社早前報道指，法國、希臘、意大利和波蘭將投贊成票，已達議案通過所需票數。