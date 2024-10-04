國際貨幣基金組織：中東衝突升級或嚴重影響全球經濟

國際貨幣基金組織（IMF）警告，中東衝突升級可能對該地區和全球經濟產生巨大影響，導致國際油價和糧食價格等大宗商品價格走高。



也門胡塞武裝襲擊紅海船隻也導致航運價格上漲，這些因素將對全球經濟帶來衝擊。

路透社報導，IMF預計，加沙今年上半年國內生產總值（GDP）同比降低86%，約旦河西岸今年上半年GDP同比下降25%，以色列今年上半年的經濟形勢也不容樂觀。

IMF發言人科紮克星期四（10月3日）在例行新聞發佈會上說：「衝突進一步升級的可能性增加了風險和不確定性，可能對中東乃至更廣大地區產生重大的經濟影響。」

她說，中東衝突影響全球經濟的主要管道是商品價格上漲，包括石油和谷類，航運成本也增加，因為商船要避開也門胡塞武裝在紅海的導彈襲擊。不過目前的商品價格低於去年的峰值。

科紮克說，現在預測中東衝突對全球經濟的具體影響還為時過早，但該地區的經濟已經蒙受巨大損失，尤其是加沙地帶，平民「面臨嚴峻的社會經濟條件、人道主義危機、救援物資不足」。

衝突爆發後，以色列的GDP在2023年第四季度萎縮了約20%，2024年上半年僅出現局部復蘇。

科紮克說：「我們正在密切留意局勢，這是一個令人非常擔憂和高度不確定的情況。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

