瑞士中國籍留學生持刀襲3幼童　疑不滿大學辦「台灣講座」

瑞士蘇黎世本月1日發生一宗恐怖襲擊事件，一名23歲中國籍男子闖入當地一間幼兒園，持刀攻擊園內學生，造成3名5歲孩童受傷，其中一人重傷。該名男子隨即被警方逮捕，蘇黎世大學後來證實男子為該校學生，還傳出他犯案前一周曾對學校舉辦台灣主權講座不滿，其後不久便闖入幼兒園犯案。



據當地媒體報導，社交平台資料顯示，疑犯名為「Yuhao Fan」，先前就讀西南大學，是外國語學院英語本科生，去年6月畢業，目前在瑞士攻讀電腦碩士課程。同學形容他平時沉默寡言，不太常與人交際，經常獨自留在所住的一房公寓中。

最新消息指，有網友發現這名男子在犯案前一周，曾經對蘇黎世大學舉辦台灣主權講座感到相當憤怒，並在網上大罵：「台獨丟臉！台灣省屬於中國！」

10月1日，一名23歲中國籍男子闖入瑞士蘇黎世一間幼兒園，持刀攻擊園內學生，造成3名5歲孩童受傷，其中一人重傷。（Reuters）

事件發生後，蘇黎士大學校長薛普曼（Michael Schaepman）向校內師生發出公開信，強烈譴責任何形式的暴力，尤其是對孩童的暴力。

目前，該名男子被瑞士警方檢控嚴重暴力罪，案件現已進入司法程序。至於男子犯案的原因，當地警方尚未公布調查結果，但警方強調受傷幼童目前均已脫離危險期，身體正在復原。