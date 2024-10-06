馬克龍籲停止向以色列供應武器　冀通過政治方案解決加沙問題

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指出，為通過政治方案解決加沙地帶危機，各國應停止為以色列在加沙地帶作戰提供武器。



路透社報道，馬克龍10月5日告訴法國國際廣播電台（RFI）：「我認為，首要任務是恢復政治解決方案，停止為（以色列）在加沙地帶作戰提供武器。法國沒有提供任何武器。」

他說：「我們現在的首要任務是避免衝突升級。黎巴嫩人民不能成為犧牲品，黎巴嫩不能成為另一個加沙。」

2024年10月3日，黎巴嫩貝魯特，圖為當地一處受襲變為廢墟的建築。（Reuters）

馬克龍發表上述言論之際，他的外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）正在對中東進行為期四天的訪問，他7日將結束在以色列的訪問行程。巴黎希望在恢復外交努力方面發揮作用。

法國不是以色列的主要武器供應國，去年向以色列運送了價值3000萬歐元的軍事裝備。

新華社報道，今年3月，時任法國外交部副發言人勒穆瓦納（Christophe Lemoine）曾說，法國向以色列出口的武器和彈藥不得用於以色列在加沙地帶及其他巴勒斯坦領土的軍事行動，法國對此有嚴格的控制機制。

圖為2024年10月5日，黎巴嫩貝魯特南部市郊再遭空襲後，有地方目冒出濃煙。（Reuters）

自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，美國政府持續為以色列提供軍事和外交支持。今年5月，美國國務院發布報告，稱可以「合理評定」以色列在一些違反國際人道主義法的行動中使用了美國提供的武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

