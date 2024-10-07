哈馬斯突襲1週年　以色列北部遭真主黨導彈轟炸　10人傷

路透社10月7日報道，哈馬斯突襲以色列開戰1週年之際，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）持續交火。後者6日晚向以色列北部發射多枚導彈，企圖打擊海法（Haifa）以南的一個軍事基地。以色列防空系統失效，導致該國北部10人受傷。



以色列警方7日表示，真主黨火箭炮轟了以色列第三大城市海法，一些建築物和財產遭到破壞，通報中有人受輕傷，有人則被送往附近的醫院。以色列媒體報道該國北部10人受傷。

10月7日，以色列北部海法，一名以色列救援部隊成員在真主黨和以色列之間的跨境敵對行動中檢查彈丸墜落地點。（Reuters）

真主黨表示，發射了「法迪 1」(Fadi 1）導彈，目標是海法以南的一個軍事基地。媒體報道稱，2枚火箭襲擊了以色列地中海沿岸的海法，另5枚火箭襲擊了65公里外的提比利亞（Tiberias，又稱太巴列）。

2024 年10月 7 日，以色列北部海法，真主黨和以色列之間的跨境敵對行動中，一枚彈丸落下後，一個人站在建築物內的廢墟附近。（Reuters）

路透社報道，以色列持續空襲貝魯特地區，指真主黨故意將指揮中心和武器埋設在當地市中心的住宅大樓下方，危及平民。以軍稱戰鬥機襲擊了貝魯特真主黨情報總部的目標，包括情報收集設施、指揮中心和其他基礎設施站點。並指出空襲後發生了二次爆炸，表明存在武器。

以軍10月6日空襲加沙中部清真寺與避難所，至少24死93傷。以軍表示，哈馬斯武裝分子當時駐守在這些建築中，已對他們進行「精確打擊」。

提比里亞是以色列東北部加利利海（Sea of Galilee）湖畔的最大城市，人口約45,000 人，是一個二千年以上歷史的古城。和耶路撒冷、采法特和希布倫並列為猶太教四大聖城之一。