哈馬斯突襲1週年 以色列北部遭真主黨導彈轟炸 10人傷
撰文：莊勁菲
出版：更新：
路透社10月7日報道，哈馬斯突襲以色列開戰1週年之際，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）持續交火。後者6日晚向以色列北部發射多枚導彈，企圖打擊海法（Haifa）以南的一個軍事基地。以色列防空系統失效，導致該國北部10人受傷。
以色列警方7日表示，真主黨火箭炮轟了以色列第三大城市海法，一些建築物和財產遭到破壞，通報中有人受輕傷，有人則被送往附近的醫院。以色列媒體報道該國北部10人受傷。
真主黨表示，發射了「法迪 1」(Fadi 1）導彈，目標是海法以南的一個軍事基地。媒體報道稱，2枚火箭襲擊了以色列地中海沿岸的海法，另5枚火箭襲擊了65公里外的提比利亞（Tiberias，又稱太巴列）。
路透社報道，以色列持續空襲貝魯特地區，指真主黨故意將指揮中心和武器埋設在當地市中心的住宅大樓下方，危及平民。以軍稱戰鬥機襲擊了貝魯特真主黨情報總部的目標，包括情報收集設施、指揮中心和其他基礎設施站點。並指出空襲後發生了二次爆炸，表明存在武器。
以軍10月6日空襲加沙中部清真寺與避難所，至少24死93傷。以軍表示，哈馬斯武裝分子當時駐守在這些建築中，已對他們進行「精確打擊」。
提比里亞是以色列東北部加利利海（Sea of Galilee）湖畔的最大城市，人口約45,000 人，是一個二千年以上歷史的古城。和耶路撒冷、采法特和希布倫並列為猶太教四大聖城之一。
哈馬斯突襲以色列一周年前夕 伊朗一度取消所有機場航班以色列炸貝魯特衝突以來最猛烈 內塔尼亞胡：以軍七線作戰｜最新哈馬斯突襲以色列1周年前夕 以軍襲加沙清真寺至少24死93傷以色列南部城市巴士站槍擊案1死10傷 25歲女子亡 警方列恐襲