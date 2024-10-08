中國對歐盟白蘭地實施臨時反傾銷措施　歐盟：擬訴諸世貿組織

中國商務部10月8日表示，根據《中華人民共和國反傾銷條例》的規定和有關調查結果，商務部8月發布公告，初步認定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，中方稱，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。歐盟8日回應指，擬把個案訴諸世貿組織處理。



根據中國商務部指，自2024年10月11日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據本公告所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金。保證金率為30.6%至39%。

2024年9月17日，法國斯特拉斯堡（Strasbourg），歐盟委員會主席馮德萊恩在會議上宣布新一屆歐委會成員名單。（Reuters）

中方公告指出，保證金以海關審定的完稅價格從價計徵，計算公式為：保證金金額=（海關審定的完稅價格×保證金徵收比率）×（1+進口環節增值稅稅率）÷（1－進口環節消費稅比例稅率）。

中歐近來在關稅問題上爆發爭拗，歐盟決定向中國電動車加徵關稅，引起中方不滿。

中國商務部之前在8月29日發布公告，初步認定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。

歐盟委員會8日稱，計劃在世貿組織挑戰中方決定，發言人指「我們認為這些措施毫無根據，我們決心保護歐盟行業免受貿易防禦工具的濫用。」