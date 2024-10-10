以黎局勢持續升溫　美國國務院：不接受黎巴嫩演變成加沙

美國國務院10月9日表態稱，以色列必須避免在黎巴嫩採取類似在加沙的軍事行動，並強調美方不能接受黎巴嫩演變成另一個加沙。



美國務院發言人米勒（Matthew Miller）9日在記者會上表示，加沙的人道情況是美國政府和以色列政府之間非常緊急的討論議題。

2024年10月7日，圖為以色列夜襲黎巴嫩後，在首都貝魯特見到一處地點冒出濃煙。（Reuters）

他指出，美國已向以色列表明，以色列根據國際人道主義法，有義務允許食物、水和其他所需的人道援助進入加沙各地，美方希望以色列能夠履行這些義務。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8日警告，如果黎巴嫩人民不把國家從真主黨手中解放出來，黎巴嫩將陷入長期戰爭，像加沙地帶那樣面臨毀滅和苦難。

圖為2024年9月11日，巴勒斯坦人聚集在加沙走廊北部，接受慈善廚房烹調的食物。（Reuters）

美國白宮9日重申，外交解決方案是實現以色列和黎巴嫩邊境持久穩定和安全的唯一途徑，並指美國駐貝魯特大使館仍然開放，可以協助需要緊急護照或其他文件的美國公民。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，只要貝魯特機場繼續開放，將繼續每天提供更多機位。

2024年10月9日，救援人員和當地民眾在黎巴嫩Wardaniyeh鎮，檢查一處遭以色列襲擊的地點。（Reuters）

聯合國官員同日警告，黎巴嫩正在面臨一場災難性的人道主義危機，因以軍襲擊而流離失所的人數已高達60萬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

