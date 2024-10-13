以軍贖罪日空襲黎巴嫩及加沙　真主黨發射320枚導彈還擊

以色列軍方稱，在贖罪日的週末期間，以軍在黎巴嫩和加沙的作戰行動中，攻擊約280個「恐怖目標」。與此同時，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也對以色列境內發射約320枚導彈。



法媒報道，以色列軍方10月12日發聲明稱：「以色列空軍打擊約280個屬於黎巴嫩真主黨和加沙哈馬斯（Hamas）的恐怖目標。這些目標包括地下恐怖基礎設施、武器存儲設施、軍事指揮中心、恐怖分子小組及其他恐怖基礎設施。」

另一份聲明亦提到：「在贖罪日的週末期間，真主黨恐怖組織發射的約320枚彈藥從黎巴嫩越境進入以色列。」

以色列與真主黨的衝突持續，圖為2024年10月12日，以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特南部市郊，有地方疑似中彈後冒出濃煙。（Reuters）

以色列近幾週持續加強對北部邊境的真主黨據點的打擊，並對貝魯特南郊的真主黨據點實施空襲。

同時，以軍也在加沙地帶展開多次軍事行動。過去一周，以軍在加沙北部人口密集地區賈巴里亞（Jabalia）的作戰不斷升級。根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的說法，當地已被封鎖，導致數十萬受困居民的深陷困境。

以軍發聲明稱：「（位於）賈巴里亞地區（的部隊）在過去一天內，通過坦克火力、近距離交火和空襲消滅20多名恐怖分子。自開展軍事行動以來，部隊已消滅約200名恐怖分子。」

以色列與真主黨自9月23日爆發衝突以來，黎巴嫩已累積逾1200人死亡，迫使逾100萬人流離失所。

本文獲《聯合早報》授權轉載

