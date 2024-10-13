美日韓擬年內舉行首腦峰會　三國副外長10月16日會晤

韓國媒體10月10及13日分別報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日在老撾向韓國總統尹錫悅提議年內舉行韓美日首腦峰會；韓國外交部13日表示，三國外交部高級官員本週將齊聚首爾，就進一步加強夥伴關係的方式舉行三邊會談。



據報道，布林肯10日在老撾向韓國總統尹錫悅提議年內舉行日美韓首腦會談，對方當時回應說「期待年內有機會」。三國首腦會談可能在預定11月於秘魯召開的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行。

美日韓領導人2023年8月在大衛營（Camp David）三邊峰會上翻開了三國夥伴關係的新篇章，並達成一系列共識，包括面臨共同威脅時「相互諮詢的承諾」。

韓國外交部13日表示，外交部第一副部長金烘均（김홍균）將接待美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和日本外務副大臣岡野正孝，參加定於週三（16日）舉行的對話。

日本時任外相上川陽子、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及韓國外長趙兌烈9月23日在紐約會晤。（Reuters）

金烘均亦在16日與坎貝爾、17日與岡野分別舉行雙邊會談。

2024年4月9日，日本時任首相岸田文雄抵達美國展開國事訪問。於維珍尼亞州的阿靈頓國家公墓，向無名戰士墓獻花。（Reuters、

繼5月在維珍尼亞州舉行會議後，三國外交副部長時隔5個月再度會談。

韓國外交部表示，三位高官將就包括朝鮮半島問題在內的地區和全球問題的三方協調進行深入討論，並討論韓美日合作的未來發展方式。

本次三方會議召開之際，首爾與華盛頓正在尋求進一步鞏固與東京的三方夥伴關係，特別是日本新首相石破茂最近上任，且距美國總統大選還有不到一個月的時間。

去年5月在美國維珍尼亞州，三國外交副部長同意成立一個「協調機構」，將三邊合作「制度化」。