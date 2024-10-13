朝鮮垃圾氣球裝GPS收集數據　韓國估或將武器化

韓國媒體10月13日報道，韓國聯合參謀本部表示，在朝鮮放飛的垃圾氣球中，發現部份搭載了全球定位系統（GPS），估計朝鮮據此收集氣球的飛行數據，韓國軍方正分析氣球能否在特定地點爆破。韓國擔心此次氣球技術升級或造成垃圾氣球武器化。



韓國軍方表示，儘管目前朝鮮財力有限，並未在所有氣球上安裝GPS設備，但透過在部分氣球上安裝GPS設備來監控其移動路線，正在累積經驗和數據。

朝鮮技術無法精準控制氣球在特定地點爆炸，且氣象條件等變數也會增加困難度，但如果技術進一步發展，就算不是預期的位置，未來也有可能能夠在相近的地點引爆氣球。

2024年6月9日，韓國仁川附近海域拍攝到一個據信是朝鮮空飄的「垃圾氣球」。（Reuters）

「即使垃圾氣球配備了GPS，它在克服風向等天氣條件時也存在局限性，」一名韓國軍官說，「我們正在追踪朝鮮氣球浮空技術可能取得的進展，並做好應對突發事件的準備。」

韓國軍方分析，朝鮮可能會透過定時加熱器，燃燒氣球下方的垃圾袋，有關做法將等同蓄意利用氣球作武器，與以往挑釁性質截然不同。

2024年6月3日，監視器熒幕顯示由韓國首爾社運團體對向北放飛的氣球的GPS跟蹤，這些氣球旨在朝鮮上空傳播反朝鮮訊息。朝鮮不滿韓國這種做法，是平壤放飛垃圾氣球的原因之一。（Reuters）

朝鮮由今年5月28日開始，截止至10月11日，朝鮮共向韓國放飛氣球28次，總數超過6,000個。此次氣球騷擾升級，或與10月12日朝鮮譴責韓國使用無人機滲透平壤有關。