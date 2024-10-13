40國譴責針對聯合國維和部隊襲擊 聯黎部隊再斥以軍：強闖營地
撰文：官祿倡
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以色列與黎巴嫩真主黨持續敵對，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）10月10日與11日受到戰火波及，至少5人受傷，並批評以軍攻擊。40個向聯黎部隊派遣維和人員的國家發表聯合聲明，強烈譴責針對維和人員的攻擊。
聯黎部隊13日再批評以軍，指對方坦克強行闖入部隊營地，又稱營地附近發生數次炮彈爆炸事件，造成15人吸入煙霧後不適，正接受治療。
聯合聲明指「有關行為必須立即停止，並充份調查」，又呼籲衝突各方尊重聯黎部隊的存在。
聯署國家包括法國、西班牙、中國、英國、馬來西亞、印尼、意大利、印度、荷蘭等。
意大利政府13日表示，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話期間，談到以軍攻擊聯黎部隊是不可接受。
聯黎部隊13日進一步批評以軍，指在13日凌晨，以軍坦克破壞聯黎部隊一處營地的正門，強行闖入，又稱營地附近發生數次炮彈爆炸事件，造成15名維和人員吸入煙霧後不適，正接受治療。
中國派出的維和部隊由一支多功能工兵分隊、一支建築工兵分隊及一支醫療分隊組成，建築工兵分隊政工組組長何雷13日表示，目前所有人員全部在崗，狀態良好。
美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）12日向以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）表達對以軍向黎巴嫩聯合國維和部隊開火的關注，他還呼籲以色列保護聯黎部隊等的安全。加蘭特回應將繼續採取措施，避免傷害聯合國維和人員。
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