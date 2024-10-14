特朗普稱近日曾與內塔尼亞胡通話　為拜登與對方缺乏溝通感可悲

美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）關係趨冷之際，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）於10月13日播出的採訪中稱，他約在兩天前曾與內塔尼亞胡通話，以突顯雙方關係及其國際影響力。



圖為內塔尼亞胡7月25日訪問白宮，與美國總統拜登討論以哈衝突。（REUTERS）

隨著中東緊張局勢升級，拜登上周曾與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，但已是8月以來首次獲外界得知的通話。

霍士新聞（Fox News）在13日播出的採訪中，問到特朗普上次與以色列領導人交談是什麼時候，他指約在兩天前，並對拜登和內塔尼亞胡近期缺乏對話感到「可悲」，又暱稱「比比」（Bibi，指內塔尼亞胡）非常堅定，拒絕聽從拜登的話。

圖為2024年10月12日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在加州出席競選集會及發表講話。（Reuters）

特朗普又稱，內塔尼亞胡曾偕同妻子到訪他在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的寓所，這裏所指的是7月內塔尼亞胡訪美期間的會晤，也是特朗普卸任總統以來兩人首次會面。