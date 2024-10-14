美國將向以色列提供「薩德」反導系統並派美軍人員　伊朗外長警告

綜合美聯社和《以色列時報》報道，當地時間10月13日，美國國防部證實，經美國總統拜登指示、美國國防部長奧斯汀授權，美國將在以色列部署一套末段高空區域防禦系統（THAAD，即「薩德」反導系統），並派遣相關美軍人員赴以色列，幫助以色列加強防空能力。



五角大樓新聞秘書宣稱，此舉是為應對伊朗最近的導彈襲擊而進行的準備工作，也是美軍近幾個月所進行的廣泛調整的一部分，這一行動體現了美國對「保護以色列、保護在以美國公民」的堅定承諾。

對此，伊朗外交部長阿拉格齊13日在X平台發文警告稱，美國一直在向以色列運送數量空前的武器，如今還向以色列派遣士兵操作美製導彈系統，是將美軍士兵的生命置於危險之中。

伊朗外長強調，雖然伊朗最近幾日為遏制該地區爆發全面戰爭已經作出巨大努力，但在保護伊朗人民和捍衛利益方面，伊朗沒有紅線。

2024年10月4日，伊朗外交部長阿拉格希（Abbas Araqchi）與黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）在貝魯特舉行會談。（Reuters）

在五角大樓發布正式聲明前，包括以色列陸軍電台在內的多家以色列媒體已於當地時間12日晚間釋放了這一消息。

「薩德」系統由美國航空航天製造商洛克希德·馬丁公司承擔主要的研發和生產，是一種可車載機動部署的反導系統，具備在大氣層內外攔截來襲的短程、中程和遠程洲際彈道導彈的能力。

一套「薩德」系統通常由指揮中心、1部地面X波段雷達、6部8聯裝發射裝置和48枚攔截彈組成，其攔截高度介於40公里以上至150公里之內，射程可達200公里。

《以色列時報》稱，一套「薩德」系統需要95名士兵進行操作，目前尚不清楚這套「薩德」系統將從何地運往以色列。

另據半島電視台報道，目前還不清楚美國的「薩德」系統將於何時在以色列部署完畢。一名不願透露姓名的美國官員告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），「大約100名」美軍士兵將被派往以色列。

2024年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約聯合國大會發表演講時，拿出兩幅圖片說明伊朗的威脅。（Reuters）

五角大樓13日的聲明還提到，這不是美國第一次在該地區部署「薩德」反導系統。去年10月7日本輪巴以衝突爆發後，拜登指示美軍在中東部署該系統，理由是保護美國在該地區的軍隊和利益。2019年，美國也曾在以色列部署「薩德」系統，美方稱其用於訓練和綜合防空演習。

然而，路透社稱，考慮到以色列自身的軍事能力，美國在軍事演習之外向以色列直接部署武器是罕見的。近幾個月，美軍參與防禦伊朗導彈對以襲擊。

半島電視台提到，儘管美國宣稱支持通過外交手段解決問題並呼籲緩解該地區緊張局勢，但批評人士指出，華盛頓方面向以色列提供了堅定不移的軍事和外交支持。

報道稱，美國每年向以色列提供至少38億美元的軍事援助，自本輪巴以衝突去年10月爆發以來，拜登政府已授權向其以色列盟友提供140億美元的進一步援助。

儘管人們對中東不斷升級的局勢感到擔憂，但拜登政府拒絕暫停向以色列供武。

目前，伊朗和整個中東地區都處於高度戒備狀態，準備迎接以色列潛在的襲擊，後者可能會對伊朗10月1日的襲擊作出回應。

圖為2024年10月8日，美國總統拜登（Joe Biden）討論聯邦政府應對颶風米爾頓（Milton）的準備工作。（Reuters）

伊朗本月1日發動的襲擊旨在回應哈馬斯政治局領導人哈尼亞、黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉等人遇襲身亡，伊朗警告以色列不要予以回應，否則將面臨「毀滅性報復」。

據美國全國廣播公司（NBC）10月12日報道，美國官員認為，以色列已將本月潛在行動的打擊範圍縮小至伊朗的軍事和能源基礎設施。

NBC還稱，暫無跡象表明以色列將對伊朗核設施發動襲擊或實施任何暗殺計劃，但美國官員強調，以色列尚未就如何和何時發動襲擊作出最後決定。

伊朗議會國家安全和外交政策委員會成員阿拉丁·博魯傑迪10月9日警告稱，伊朗正考慮退出《不擴散核武器條約》，議會正就此事進行嚴肅辯論。

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