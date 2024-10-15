印尼佐科維多多卸任在即　與習近平通話：兩國關係將保持良好發展

中國國家主席習近平10月14日下午應約同印度尼西亞總統佐科維多多（Joko Widodo）通電話。據中國外交部指，習近平讚揚對方為中印尼友好事業作出重要貢獻，佐科維多多指相信在印尼新一屆政府領導下，兩國關係將繼續保持良好發展勢頭。



佐科維多多即將在10月20日卸任。

中國外交部稱，習近平談到佐科維多多擔任總統10年間8次訪華，兩人12次會面，他指佐科維多多為中印尼友好事業作出重要貢獻，中方表示高度讚賞，相信印尼新一屆政府將繼承對華友好政策，推動中印尼命運共同體建設持續邁向更高水平。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo，右三）2023年7月27日下午偕夫人伊裏亞娜（Iriana Widodo，右二）承飛機抵達成都，之後與中國國家主席習近平會面。這是印尼總統府供圖。（Reuters）

習近平強調中方願同印尼高質量共建「一帶一路」，做好雅萬高鐵可持續運營，建造更多合作亮點，讓兩國合作更好惠及兩國人民，又談到明年是萬隆會議召開70周年，中方願同印尼共同弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，推動全球南方國家團結合作，維護廣大發展中國家共同利益，促進地區乃至世界發展、繁榮、穩定。

佐科維多多表示過去10年來，他同習近平主席建立深厚友誼，引領兩國全面戰略伙伴關係和各領域互利合作取得重要成果，他感謝中方為印尼經濟發展作出積極貢獻，雅萬高鐵成為雙方共建「一帶一路」合作的典範。

他相信在印尼新一屆政府領導下，兩國關係將繼續保持良好發展勢頭。