韓國總統夫人金建希陷干政疑雲　一句Oppa惹軒然大波　青瓦台解畫

是非不斷的韓國總統尹錫悅夫人金建希（김건희）爆出新風波，據韓國媒體10月15日報道，一段昔日她與他人在社交聊天程式KakaoTalk的對話流出，引發外界懷疑對話中所談到的Oppa（哥哥）是否指尹錫悅，爆出干涉政務疑雲，青瓦台否認Oppa是指尹錫悅，稱是指金建希的親哥哥。



事件始於聲稱與金建希熟絡的閔泰均（音譯）在錄製廣播節目時炫耀與尹錫悅夫婦的交情，《亞洲日報》指，他的言論遭質疑是誇大其詞，他之後公開聊天紀錄，反擊質疑者。

據《朝鮮日報》指，閔泰均並非政界廣為人知的人物，他是一個輿論調查機構的營運者。

圖為2023年3月1日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希一同在首爾出席「三一運動」（日本殖民統治時期朝鮮半島爆發的一次大規模民族解放運動）104周年紀念活動，舉起國旗歡呼。（Photo by Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images）

閔泰均公開與金建希聊天的截圖顯示，金建希在訊息談到：「你辛苦了，請原諒我那不懂事喜歡亂說話的哥哥（Oppa），讓我很為難。本來無知的人就是這樣，我向你道歉。我現在完全依賴於閔老師，他什麼都不懂。」在韓國文化中，女性會把哥哥或較親近的年長男性稱為Oppa。

此令金建希陷於干政疑雲，批評者質疑對話內容中的「哥哥」就是指尹錫悅，懷疑與金建希熟絡的閔泰均對總統有多大影響力。《朝鮮日報》指，閔泰均10月初接受傳媒採訪時，又曾主張在總統選舉時，自己時常出入尹錫悅私宅，向其提供政治諫言。

閔泰均公開與金建希聊天的截圖（對話截圖）

在閔泰均公開聊天紀錄一小時後，韓國總統室隨即發布聲明稱，聊天截圖中的「哥哥」並不是指尹錫悅，而是金建希的親哥哥，這段對話是在尹錫悅加入國民力量黨之前，金建希與他人的私人聊天。

韓國在野黨派繼續提出質疑，目前國會正在舉行國政監查，最大在野黨共同民主黨將金建希與其親哥哥採納為證人，要求金建希就此做出解釋。

共同民主黨黨鞭朴贊大要求尹錫悅和金建希親自對此事表明立場，說明從競選總統到現在，和閔泰均到底在策劃什麼。