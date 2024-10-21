以媒：美國「薩德」反導彈系統運抵以色列　隨即投入運作

撰文：蕭通 張子傑
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以色列公共廣播公司（KAN）10月20日報道，美國國防部提供的「薩德」導彈防衛系統（THAAD）已經運抵以色列，並即時投入運作，應對伊朗的威脅。

《以色列時報》（The Times of Israel）引述沙特國營阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）指，3套薩德反導系統在以色列運作。

報道提到，大約100名美軍人員會在以色列部署，負責操作系統。薩德屬地對空導彈防禦系統，能夠攔截中短程和遠程彈道導彈。它通過高空攔截技術，利用攔截導彈在導彈飛行的末端階段摧毀目標。系統包括移動發射單元、雷達和指揮控制中心，具有快速反應能力和較強的機動性。

薩德被視為「愛國者」系統的互補系統，但其防禦區域更廣泛，可以攔截150至200公里範圍內的目標。半島電視台（Al Jazeera）指，每套薩德系統的成本為10億至18億美元。它可以與以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統可以協同工作，從更高的高度進行防禦，並將遠距離傷害降至最低。

美國「薩德」反導系統10月17日行駛在以色列街頭。（央視新聞）

美國國防部13日公布，針對伊朗近期對以色列的導彈攻擊， 國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）在總統拜登（Joe Biden）指示下，授權在以色列部署薩德導彈防衛系統（THAAD），並派出操作該系統的美軍，以協助提升以色列的防空能力。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）發聲明重申，美國支持以色列的自我防禦，並保護當地美國國民免受伊朗及與其盟友攻擊，今次部署進一步突顯美國信守承諾。

伊朗外長阿拉格希（Abbas Araqchi）同日稍早時間警告，美國倘在以色列部署士兵以操作薩德系統，將置其於危險之中。他強調，伊朗為捍衛人民和國家利益，並沒有設定紅線。

圖為2024年10月13日，伊朗外交部長阿拉格希（Abbas Araqchi）訪問伊拉克巴格達時發表講話。（Reuters）

伊朗4月曾向以色列大規模發射導彈和無人機，並於10月1日向以色列發射180多枚導彈。雖然大多數導彈被攔截，但也有部份突破防禦系統。

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