美媒：以色列向美國提結束黎巴嫩戰爭條件　要求在黎「積極執法」

美媒Axios 10月21日引述美以兩國官員報道，以色列日前向美國提交一份文件，提出通過外交解決方案結束黎巴嫩戰爭的要求，並允許邊境的難民返回家園。不過條件是讓以軍在黎巴嫩南部「積極執法」，及讓空軍進入其領空。



以色列官員21日表示，以色列總理辦公室17日向白宮遞交文件，由以色列戰略事務部長德爾默（Ron Demer）交給美國總統拜登（Joe Biden）特使霍克斯坦（Amos Hochstein）。

據稱，德爾默是總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的心腹。以軍希望通過外交手段與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）停戰，但條件是讓以軍「積極執法」，及讓空軍進入黎巴嫩領空，以確保真主黨不會在該國南部邊境重整旗鼓。

以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）2022年12月在耶路撒冷宣誓就職（Reuters）

但這兩項要求違反了聯合國安理會第1701號決議，該決議規定黎巴嫩武裝部隊和聯合國黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）共同強制執行以色列與真主黨之間的停火。

特使霍克斯坦將於21日訪問貝魯特，與黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）和議會議長貝里（Nabih Berri）等高官討論通過外交手段解決衝突。貝里向阿拉伯衛星電視台表示，這次訪問是「美國大選前解決黎巴嫩戰爭的最後機會」。並表示明確反對任何修改1701號決議的方式。

圖為2024年10月13日，在距離聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）不足200米，發現疑屬黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的地道。（Reuters）

美以官員表示，霍克斯坦正推動黎巴嫩武裝部隊在該國南部的廣泛部署，作為結束戰爭的外交手段的一部分。由於黎軍在黎巴嫩南部的兵力非常有限，大部分地區由真主黨控制，他希望至少部署8000士兵。

據報道，自2006年戰爭以來，聯黎部隊幾乎沒有執行第1701號決議，更沒有阻止真主黨在黎巴嫩南部建立廣泛的軍事基礎設施。