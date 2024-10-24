「印度矽谷」施工大樓倒塌至少8死　曾被3次勒令停工遭無視｜有片

有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru）10月22日發生塌樓事故，一棟興建中的7層高大樓在暴雨期間傾側倒塌，包括施工工人在內的24人被埋，其14人成功被救出，至少8人死亡。卡納塔卡邦（Karnataka）首席副部長DK Shivakumar表示，涉事大樓的施工並未得到政府批准，此前已三次向建築方發停工通知，惟對方沒有理會並繼續施工。



綜合印媒24日的報道，意外發生後，國家災害應變部隊（NDRF）和州災害應變部隊（SDRF）迅速展開搜救行動，並派出搜救犬協助尋找倖存者。救援人員目前仍在現場進行搜救，並指至少還有2人下落不明，正加強搜救程度。遇難人數或將持續增加。

閉路電視影片捕捉到整棟建築「連根拔起」向側傾斜：

從建築地盤旁邊的閉路電視影片可見，涉事白色大樓當日突然向左側傾斜沉降，然後整棟「連根拔起」倒塌在地上，連大樓底部的支撐樑柱亦清晰可見，令人嘩然。

DK Shivakumar親自到達意外現場視察，他強烈譴責事件，並表示將對大樓業主、承建商及相關責任人採取嚴厲法律行動。他又承認是次事件對當局是一次「重大教訓」，承諾未來會嚴格執法以防事件重演。

當地警方23日就塌樓意外，以疏忽罪逮捕涉事大樓的業主、其兒子以及承建商人員。

報道稱，今次慘劇可能是天災加人禍的結果。因事發前，當地連續三天下大雨，降雨量創27年來新高，加上建築屬「豆腐渣」工程，其底部結構幾乎完全沒有龬筋水泥，最終釀成大禍。惟當局仍在調查倒塌的確切原因。